Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: musimy obronić naszych pacjentów i tajemnicę leczenia

Atmosfera braku zaufania, którą stworzono, powoduje, że część kolegów zadaje pytanie, że jeżeli tak będzie dalej, jeżeli jest przyzwolenie na to, żeby ujawniać tajemnice lekarskie, w tym do celów politycznych, to może powinniśmy wrócić do papierowych recept - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Nawiązał do działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który mówił o problemach pacjentów bez dostępu do recept, przepisał na siebie leki z określonej grupy. Zdaniem Jankowskiego ze strony szefa resortu zdrowia powinno pojawić się oświadczenie o zwykłym ludzkim "przepraszam".

Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił w piątek, że lekarz Piotr Pisula, który w czwartkowym materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów, którzy stracili dostęp do recept, przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Ministra skrytykowało za to wielu przedstawicieli środowiska lekarskiego. Niedzielski oświadczył, że działał "w obronie dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim w obronie interesów pacjenta". W jego ocenie "nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów".

Jankowski: pacjenci zastanawiają się, czy recepta, którą dostają, będzie sprawdzana

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, odnosząc się w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 do oświadczenia Niedzielskiego powiedział, że "minister zdrowia ujawnił co prawda dane lekarza, ale lekarza, który w tej sytuacji był po prostu pacjentem". - Minister w swoim oświadczeniu również powiedział zupełnie wprost: dbając o swoje dobre imię, o dobre imię ministerstwa, mam prawo - bo tak zrozumieliśmy te słowa - ujawnić dane wrażliwe, dane dotyczące leczenia pacjenta w tym momencie. Ja nie widzę tutaj żadnego akcentu propacjenckiego - stwierdził.

- Wręcz myślę, że dziś nasi pacjenci mogą się zastanawiać i wiem, mam sygnały od kolegów lekarzy, że pacjenci dziś w gabinetach zastanawiają się, czy recepta, którą dostają, będzie sprawdzana, czy dokumentacja medyczna, którą mają, jest bezpieczna - relacjonował Jankowski.

W jego ocenie "stworzyła się atmosfera naprawdę groźna i niebezpieczna". - My jako strażnicy tajemnicy lekarskiej, bo to nam, lekarzom, pacjenci powierzają swoje najbardziej głębokie i intymne tajemnice, my potem przecież te informacje wklepujemy czy też podajemy do systemu (...) nie wierzymy, że to w ogóle miało miejsce, że to się stało - powiedział.

Prezes NRL: powinno pojawić się oświadczenie o zwykłym ludzkim "przepraszam"

Zdaniem Jankowskiego ze strony Niedzielskiego "powinno pojawić się inne oświadczenie". - Wydaje mi się, że oświadczenie o zwykłym ludzkim "przepraszam" za to, co się stało, byłoby wystarczające do tego, żebyśmy w innej atmosferze o tym rozmawiali - mówił.

- Ja dziś uspokajam moich pacjentów, mówię im: nie jest tak, że cały system jest inwigilowany, że prawdopodobnie to jeden błąd ludzki, który musi doczekać się odpowiedzialności - powiedział. - Natomiast atmosfera, którą stworzono, atmosfera braku zaufania do systemu, ale też pacjentów do lekarzy, bo to my jesteśmy strażnikami tej tajemnicy lekarskiej, lekarzy do ministerstwa, nas wszystkich do cyfryzacji, sprawia, że część kolegów zadaje pytanie: jeżeli tak będzie dalej, jeżeli jest przyzwolenie na to, żeby ujawniać tajemnice, w tym tajemnice lekarskie do celów politycznych, to może powinniśmy wrócić do papierowych recept, czyli zrobić dwa kroki w tył - podkreślał.

- My musimy obronić naszych pacjentów i obronić tajemnicę leczenia, bo ona dla naszego zawodu jest fundamentalna. Dlatego tutaj całe środowisko protestuje i to nie tylko lekarze, po prostu środowiska medyczne, a dziś również głos pacjentów jest bardzo wyraźny - wskazywał.

