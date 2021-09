Minister Zbigniew Rau o spotkaniu z Siergiejem Ławrowem, sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i miejscu Polski w UE

O szczegółach swojego spotkania z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną. - Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii polskiego przewodnictwa w OBWE - przekazał. Przyznał, że pod koniec pojawiły się tematy dotyczące stosunków bilateralnych, ale "w żaden sposób nie dominowały". Szef MSZ mówił również między innymi o tym, jak jego zdaniem należy rozwiązać kryzys na polsko-białoruskiej granicy i jaka jest pozycja Polski w Unii Europejskiej.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, w wywiadzie udzielonym korespondentowi "Faktów" TVN w Stanach Zjednoczonych Marcinowi Wronie, mówił między innymi o środowym spotkaniu w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Spotkanie, zgodnie z intencją obydwu stron, dotyczyło przede wszystkim kwestii polskiego przewodnictwa w OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - red.) i zasad współpracy państw członkowskich - poinformował. Zaznaczył, że "najważniejszą rzeczą dla funkcjonowania OBWE jest konsensus, na tym opiera się istnienie i działanie tej organizacji". - Spotkałem się tutaj z pełnym zrozumieniem strony rosyjskiej, że ten konsensus jest nie tylko potrzebny, ale Rosja będzie się starać go budować razem z pozostałymi państwami - przekazał.

- Chcę podkreślić, że budowa takiego konsensusu wymaga także współdziałania z innymi państwami, szczególnie w regionach konfliktów. Konfliktów tak zwanych zamrożonych, przedłużających się, gdzie różnice stanowisk są szczególnie wyraźne. Dlatego tez przeprowadziłem obok rozmów z ministrem spraw zagranicznych Rosji także rozmowy z ministrami spraw zagranicznych chociażby Azerbejdżanu i Armenii, dlatego że tam też nie jest łatwo wśród nich zbudować konsensus - kontynuował.

Rau: temat stosunków polsko-rosyjskich pojawił się na zakończenie

Rau był pytany, czy w rozmowie z rosyjskim ministrem pojawiły się kwestie stosunków między oboma państwami, między innymi sprawa zwrotu samolotu Tu-154M, który rozbił się w katastrofie smoleńskiej, lub działań hybrydowych Białorusi, za którymi - jak się podejrzewa - może również stać Rosja.

- Rzeczywiście tych kwestii, które dominują bilateralne relacje miedzy Polską a Rosją, jest dużo. One w żaden sposób nie dominowały w naszym spotkaniu, pojawiły się na jego zakończeniu - poinformował minister. - Nie mieliśmy możliwości omówienia ich szerszego w zasadzie, zasygnowaliśmy je i tym samym nie były to rozmowy w kwestiach bilateralnych w żaden sposób konkluzywne, dlatego jest stanowczo za wcześnie, żeby o nich mówić - dodał.

Szef resortu dyplomacji przekazał też, że ponownie spotka się z Siergiejem Ławrowem. Jak mówił, stanie się to "jeszcze przed objęciem przez Polskę przewodnictwa" w OBWE, a zatem - jak przyznał - jeszcze w tym roku.

Rau o spotkaniu z Ławrowem: dotyczyło przede wszystkim kwestii polskiego przewodnictwa w OBWE TVN24

Migranci na granicy. Rau: na razie jesteśmy w stanie powstrzymać napór siłami polskimi

Wśród tematów wywiadu pojawiła się także kwestia sytuacji przy polsko-białoruskiej granicy i polityki migracyjnej reżimu Alaksandra Łukaszenki. Rau przyznał, że "tam giną ludzie".

W ostatnich dniach Straż Graniczna poinformowała o znalezieniu zwłok trzech migrantów w pasie przygranicznym. Na terenie tym obowiązuje stan wyjątkowy. Dziennikarze nie mają tam wstępu, dlatego informacje czerpane są wyłącznie z komunikatów przekazywanych przez służby i władze.

Jak mówił szef MSZ, "jest rzeczą absolutnie naturalną, że obowiązkiem państwa polskiego jest strzeżenie jego granic, ale w tym przypadku mamy do czynienia z presją migracyjną, sprowadzającą się do oczywistej inżynierii społecznej ze strony reżimu Łukaszenki, na granice także Litwy i Łotwy, tym samym granice Unii Europejskiej". - Na razie jesteśmy w stanie powstrzymać ten napór siłami polskimi, jeśli chodzi o naszą granicę. Natomiast to, co z mojej perspektywy jest rzeczą bardzo istotną, to to, żeby nadać właściwy wymiar międzynarodowy temu problemowi - powiedział.

Dodał, że będąc obecnie w Nowym Jorku, przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prosi swoich odpowiedników w innych państwach o "przekonywanie potencjalnych uczestników tych wypraw organizowanych przez Białoruś", by nie brali w nich udziału.

- Gdyby ta sytuacja nie była tak szalenie przygnębiająca, to przypominałoby to działanie agencji turystycznej, by tych młodych ludzi zniechęcać do takich przedsięwzięć - porównywał.

Minister Zbigniew Rau o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej TVN24

Minister Rau o UE: głosy o polexicie to fikcja

Minister Rau mówił także o miejscu Polski w Unii Europejskiej. Przekonywał, że pojawiające się głosy o możliwym polexicie "politycznie jest to absolutna fikcja, ocierająca się o absurd". - Sądzę, że trudno o tym mówić poważnie - komentował.

- Natomiast, jeśli chodzi o nasze miejsce w Unii Europejskiej, to jesteśmy w niej oczywiście głęboko zakotwiczeni, co nam daje szczególne prawo do refleksji nie tylko nad zasadnością, ale koniecznością reformy Unii Europejskiej - ocenił. - Może nie samej reformy instytucjonalnej, tylko zmiany modus operandi, żeby działania organów unijnych osadzić w prawie pierwotnym, a więc w prawie wynikającym z traktatów europejskich - wyjaśniał.

W jego ocenie ma się to sprowadzać do "wyraźnego rozdzielania między kompetencjami przekazanymi organom unijnym, a tymi pozostawionymi w domenie państw narodowych". - To jest rzeczywiście rzecz absolutnie konieczna, konieczny powrót do źródeł, a z naszej polskiej perspektywy, powrót do takiego funkcjonowania Unii zgodnie z literą i duchem traktatów, jak to miało miejsce wtedy, kiedy do Unii wstępowaliśmy - dodał Rau.

Mówił również, iż "należy bezwzględnie opierać się tendencjom zawłaszczania bądź politycznego, bądź ideologicznego organów Unii Europejskiej". - Unia jest dobrem wspólnym nas wszystkich niezależnie od tego, czy jesteśmy arcykonserwatystami czy anarchistami. To jest projekt pluralistyczny, bo państwa Unii Europejskiej, nasze społeczeństwa są społeczeństwami pluralistycznymi. Rzecz sprowadza się do tego, żeby każdy w takiej Unii czuł się (jak) u siebie w domu i nie czuł obawy zdominowania przez jedną rodzinę polityczną, bądź jeden nurt ideologiczny. Jeżeli do tego by doszło, to rzeczywiście można wtedy powiedzieć, że Unia Europejska najlepsze dni miałaby już za sobą, a nie przed sobą - mówił Rau.

Rau: jesteśmy głęboko zakotwiczeni w UE, co nam daje szczególne prawo do refleksji nad koniecznością jej reformy TVN24

