Szumowski: jak gospodarka będzie zamknięta, ludzie poumierają na inne choroby

Wirus nie zniknął, epidemia nie zniknęła. Słyszymy o kolejnych ogniskach i one będą. To nie jest tak, że my już jesteśmy bez wirusa, bez epidemii. Różnica jest taka, że transmisja pozioma jest ograniczona do minimum - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Nie łudźmy się, będą ogniska pojawiały się w Polsce - mówił. Odnosząc się do odmrażania gospodarki, powiedział, że jest to "niezwykle istotne z punktu widzenia medycznego". - Jak gospodarka będzie zamknięta, ludzie poumierają na inne choroby - dodał.

W sobotę 6 czerwca odnotowano największą dzienną liczbę nowych przypadków koronawirusa (576) w Polsce od momentu pojawienia się pierwszego potwierdzonego zakażenia w naszym kraju. W niedzielę natomiast liczba ta była mniejsza o jeden. Najwięcej zakażeń do poniedziałku 8 czerwca potwierdzono w województwie śląskim - 9790.

"Za wcześnie na to, żeby mówić, który obszar może być tym obszarem, gdzie wskazane będą wybory wyłącznie korespondencyjne"

Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski został zapytany o to, czy brany jest pod uwagę scenariusz, że na Śląsku wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie drogą głosowania korespondencyjnego. - Decyzja o obszarze, na którym będą wybory korespondencyjne, zależy oczywiście od tego, ile jest chorych i ile jest chorych w danym powiecie, jaka jest transmisja pozioma w danym powiecie, jakie są przyrosty w danym powiecie. Myślę, że jeszcze jest znacznie za wcześnie na to, żeby mówić, który obszar może być tym obszarem, gdzie wskazane będą wybory wyłącznie korespondencyjne - powiedział Łukasz Szumowski na konferencji prasowej.

Konferencja Łukasza Szumowskiego i Jacka Sasina PAP/Wojciech Olkuśnik

- Wirus nie zniknął, epidemia nie zniknęła. Słyszymy o kolejnych ogniskach i one będą. To nie jest tak, że my już jesteśmy bez wirusa, bez epidemii. Różnica jest taka, że transmisja pozioma jest ograniczona do minimum - podkreślał. - Nie łudźmy się, będą ogniska pojawiały się w Polsce tak, jak pojawiają się w innych krajach - dodał minister Szumowski.

Apel do kandydatów

Minister zdrowia był też pytany o to, czy nie za wcześnie została odmrożona gospodarka, a także o ocenę działań podejmowanych w kampanii wyborczej i niezachowywanie dystansu podczas spotkań kandydatów na prezydenta z wyborcami. - Mój apel jest do wszystkich kandydatów, by apelowali do swoich sympatyków, żeby starać się trzymać ten dystans, a jeżeli nie, to jednak zakładać maseczkę - powiedział Szumowski.

Podkreślił, że dystans społeczny i noszenie maseczek dają szansę na to, że nie będzie transmisji poziomej koronawirusa.

"Jak gospodarka będzie zamknięta, ludzie poumierają na inne choroby"

Odnosząc się do gospodarki, Szumowski powiedział, że "odmrażanie gospodarki jest też niezwykle istotne z punktu widzenia medycznego". - Jak gospodarka będzie zamknięta, ludzie poumierają na inne choroby - ocenił.

