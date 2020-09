Woś: Nam chodzi o program, a nie stanowiska. Audytem w spółkach nawet wiele osób z PiS było zaskoczonych

Bez przerwy w mediach słyszymy, jakich to Solidarna Polska nie ma wpływów. Okazało się, że kiedy został zrobiony audyt dotyczący zarządzania w spółkach skarbu państwa, to nawet wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości było zaskoczonych tym, jak niewiele osób związanych akurat z naszym środowiskiem jest zaangażowanych właśnie na tym odcinku działania państwa - powiedział w "Faktach po Faktach" minister środowiska, poseł Solidarnej Polski Michał Woś.

Minister środowiska Michał Woś powiedział we wtorek w "Faktach po Faktach", że w ramach negocjacji koalicyjnych Solidarna Polska rozmawiała o programie. - Doszliśmy do pewnego porozumienia, które uwzględniało także redukcję liczby ministerstw - przekazał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na początku sierpnia zapowiedział, że plan rekonstrukcji zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12, a koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymaliby po jednej tece ministerialnej. Obecnie obsadzają po dwa ministerstwa. Solidarna Polska - Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Środowiska.

Woś pytany, czy niezależnie od tego, czy Solidarna Polska porozumie się z PiS-em czy nie, pożegna się ze stanowiskiem ministra środowiska, odpowiedział: "właśnie do tego zmierzam, że to pokazuje dobrą wolę Solidarnej Polski, że nam chodzi o program, a nie o stanowiska".

- Najczęściej pytającą o to, czy jestem spakowany jest moja żona, bo od pięciu lat nie byliśmy na żadnym normalnym urlopie, trochę żartując oczywiście. Natomiast jest tak, że z naszej strony było wiele dobrej woli. Podobnie jak w przypadku ministerstwa środowiska, tak samo zresztą w spółkach skarbu państwa - dodał.

Woś o audycie w spółkach skarbu państwa

- Bez przerwy w mediach słyszymy, jakich to Solidarna Polska nie ma wpływów, jak bardzo nasi ludzie są właśnie w różnych miejscach. Okazało się, że kiedy został zrobiony audyt, to nawet wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości było zaskoczonych tym, jak niewiele osób związanych akurat z naszym środowiskiem ekspertów, menedżerów, działających kiedyś na zapleczu Solidarnej Polski jest zaangażowanych właśnie na tym odcinku działania państwa".

Pytany, czy może potwierdzić słowa wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, który we wtorek w RMF FM powiedział, że Solidarna Polska z wszystkich partii koalicyjnych ma najmniejszy udział w zarządzaniu spółkami skarbu państwa, odpowiedział twierdząco.

- Audyt, który został wykonany, i był elementem poprzedniej umowy koalicyjnej, wprost pokazał i dla wielu to było zaskoczeniem, że rzeczywiście dużo więcej jest osób w różnych instytucjach państwa związanych jeszcze, czy powołanych w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u niż raptem te kilka osób związanych akurat z Solidarną Polską - mówił w "Faktach po Faktach" Woś.

Woś o spotkaniu Kaczyński-Ziobro

Minister środowiska odniósł się również do spotkania Kaczyńskiego z Ziobrą, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Woś pytany, co wynika z tych rozmów powiedział, że "po to się prowadzi negocjacje i rozmowy w cztery oczy, czy w wąskim gronie, żeby pozostały one w wąskim gronie, a nie były prowadzone przez media".