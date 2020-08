Projekt ustawy o NGO. Informacje o "finansowaniu zagranicznym" w wykazie ministra sprawiedliwości

Minister środowiska Michał Woś zaprezentował w piątek na konferencji prasowej wspólnie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Zakłada on, że jeśli co najmniej 10 procent finansowania NGO w skali roku pochodzi z zagranicy, to informacja o tym znajdzie się w wykazie prowadzonym przez ministra sprawiedliwości.

"Jawność i transparentność to jest fundament demokratycznego państwa prawa"

Minister dodał, że zarządzanie to wymaga również "uporządkowania związanego z działalnością organizacji pozarządowych". - Jawność i transparentność to jest fundament demokratycznego państwa prawa i tym projektem chcemy tą jawność i transparentność zagwarantować - mówił minister środowiska.

Woś wyjaśnił, że projekt zakłada, że "wszystkie organizacje pozarządowe, które są wspierane ze środków zagranicznych od obcych obywateli, od spółek z kapitałem obcym, jeżeli 10 procent ich przychodów w ciągu roku pochodzi z zagranicy, wówczas taka organizacja otrzymuje status organizacji finansowanej ze środków zagranicznych". Taki status ma rodzić obowiązek złożenia wniosku o wpis do wykazu prowadzonego przez ministra sprawiedliwości, jako że jest on odpowiedzialny za Krajowy Rejestr Sądowy.

Więcej obowiązek przy większym finansowaniu

Woś ocenił, że wzrost przejrzystości funkcjonowania organizacji pozarządowych zwiększy dostęp do informacji obywatelom, co wpłynie na jawność życia publicznego. Dodał, że podobne rozwiązania funkcjonują w USA i Izraelu.

Minister wskazał, że w projekcie jest zapis o tym, że od 3 do 50 tysięcy złotych wyniesie kara za niedopełnienie planowanych obowiązków. - Jeśli nie dojdzie do poprawy sytuacji i organizacja nie dopełni ciążącego na niej obowiązku, to wówczas organa nadzorujące: starostowie, prezydenci czy w niektórych przypadkach ministrowie będą mogli wszcząć odpowiednie postępowania w ramach ustawy o pożytku publicznym - powiedział Woś. Dodał, że może to doprowadzić do wykreślenia przez sąd z rejestru.