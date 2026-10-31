Polska Minister sprawiedliwości o prezydencie w trybunale. "Mam nadzieję, że prokuratura podejmie działania" Adam Styczek |

"Proszę mnie wpuścić" - nagranie sprzed TK wejścia prezydenta Karola Nawrockiego Źródło wideo: X/MACIEJBEREK Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP/EPA

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W piątek wieczorem prezes TK Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że "jako sędzia posiadająca najdłuższy staż" przejęła obowiązki prezesa Trybunału. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, wrócił do kraju i wszedł w nocy do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż był powstrzymywany. Później ogłosił, że zwołał pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do "stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego".

- Widzę, co sędziowie przygotowali i jakie podjęli decyzje, i dla mnie one są przekonywujące - powiedział w rozmowie z TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Chyba nie było innego wyjścia, tylko należało doprowadzić prawnymi metodami, by ci sędziowie znaleźli się w budynku Trybunału i zaczęli normalnie pracować - stwierdził. - Bardzo bym chciał, żeby doszło do Zgromadzenia (Ogólnego Sędziów - red.) i to Zgromadzenie powinno przesądzić o kwestiach budżetu i także może kwestiach immunitetu - dodał.

"Niedopuszczalne" zachowanie prezydenta Nawrockiego

- Widzieliśmy sytuację, że pan Święczkowski traktował ten Trybunał jak prywatny folwark. Na to nie ma zgody obywateli i powinniśmy doprowadzić, żeby ten Trybunał zaczął funkcjonować - stwierdził Żurek.

Minister zwrócił uwagę, że zaniepokoiło go zachowanie prezydenta. - Widzieliśmy filmiki, które są w sieci i mam nadzieję, że prokuratura podejmie tutaj działania, bo to jest niedopuszczalne, żeby osoba, którą chroni immunitet prezydencki zachowywała się w taki sposób - dodał.

Prezydent Nawrocki, chociaż był powstrzymywany, wszedł w sobotę w nocy do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Szerzej to zajście opisał sędzia TK Maciej Berek.

- Mam wrażenie, że tutaj wychodzi z prezydenta jego dawna natura i jak słyszeliśmy, że brał udział w ustawkach, to dzisiaj widziałem znowu głowę państwa, za którą musiałem się wstydzić. Mam nadzieję, że prokuratura znajdzie tutaj prawne rozwiązania tej dramatycznej sytuacji - podkreślił.

Minister Żurek ocenił, że "są politycy, którzy bardzo obawiają się niezależnego Trybunału i będą robić wszystko, żeby torpedować jego działania". - Mam nadzieję, że nie będą próbowali wdzierać się do Trybunału, ale będziemy próbować jakoś tę sytuację rozwiązać metodami prawnymi - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki wszedł do gmachu Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP/EPA

Żurek o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym

Zapytany o sytuację sędziów, stwierdził: - Z tego, co wiem, to ósmy sędzia jest na L4, ale wszystko wskazuje, że zdrowie pozwoli mu brać udział w posiedzeniach czy w ogóle w działalności Trybunału.

- Proszę pamiętać, że spośród piętnastki jest jeden sędzia dubler, którego, moim zdaniem, mamy na to orzecznictwo i stanowisko doktryny, nie powinien wydawać orzeczeń ani brać udziału w obradach organów Trybunału, jakim jest Zgromadzenie - podkreślił.

Minister dodał, że być może któryś z sędziów wybranych za rządów Prawa i Sprawiedliwości będzie chciał wziąć udział w Zgromadzeniu, bo dla Trybunału istotne jest uchwalenie budżetu. - Dzisiaj jest on wyzerowany, a zwykli pracownicy, sędziowie, ale i obywatele czekają, żeby Trybunał zaczął działać - powiedział.

Żurek wskazał również na liczne nierozpoznane sprawy, które "leżą w szafach Trybunału". - To jest sytuacja bardzo niepokojąca, że tak ważny organ po prostu nie pracuje - dodał.