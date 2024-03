Odwołano szefową neo-KRS

Dagmara Pawełczyk-Woicka została przewodniczącą neo-KRS w maju 2022 roku. Sędzia ma opinię osoby bliskiej Zbigniewowi Ziobrze. Do KRS starała się dostać nieskutecznie jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. W 2018 roku została prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jej awans był jednym z najbardziej spektakularnych: z najniższego szczebla, czyli sędziego sądu rejonowego, na prezesa krakowskiego SO, jednego z największych sądów w Polsce.

"Brak przesłanek merytorycznych" i "stażu orzeczniczego"

We wszystkich tych przypadkach wskazano również na "brak przesłanek merytorycznych", wynikający ze zbyt krótkiego "stażu orzeczniczego na szczeblu" sądu okręgowego, by być delegowanym do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego. Wymienieni sędziowie orzekali w sądzie okręgowym przez okres od roku i trzech miesięcy do dwóch lat i jedenastu miesięcy.