Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Żurek o zablokowanych nominacjach sędziów: nie ronię wielkich łez

ZUREK-NAWROCKI
Żurek o zablokowanych nominacjach: nie ronię wielkich łez
Źródło: TVN24
Na miejscu prezydenta nie byłbym tak butny, tylko bym usiadł do stołu i zastanowił się, jak mamy zreformować system dla obywateli, żeby krótko czekali na rozprawę i żeby nie było kwestionowanych sędziów - powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, odnosząc się do zablokowanych przez Nawrockiego awansów dla 46 sędziów. Zdaniem Żurka głowa państwa łamie Konstytucję i lepiej by było, gdyby pozbyła się "buty" w swoich działaniach.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji dla 46 sędziów. Powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które rozstrzyga o tym, że prezydent nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówienia ich nominacji. Nawrocki zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat na awans nie będą mogli liczyć sędziowie, którzy "łamią porządek konstytucyjny" i słuchają "złych podszeptów" ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. 

Tego samego dnia MS poinformowało, że w odmowie przesłanej przez Kancelarię Prezydenta brakuje uzasadnienia decyzji głowy państwa. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty"

"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty"

Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów

Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów

Żurek był pytany we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy będzie kwestionował prawo prezydenta do odmowy podpisania nominacji. - Ja już kwestionuję to prawo, co więcej uważam, że prezydent łamie konstytucję - odpowiedział. 

- Nominacja sędziowska to jest proces ubiegania się o niezwykle ważny urząd, funkcję publiczną. I obywatel musi wiedzieć, dlaczego przedstawiciel władzy wykonawczej odmawia - argumentował szef MS. 

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło: TVN24

Żurek: nie ronię wielkich łez

Gość TVN24 przypomniał, że sędziowie z listy Nawrockiego przeszli przez procedurę konkursową przed neo-KRS. - Nie ronię tutaj wielkich łez. Pokazuję też środowisku sędziowskiemu, że nie warto być symetrystą, bo jeżeli ktoś podpisał słuszne protesty do organizacji międzynarodowej, że wybory kopertowe są zagrożeniem, bądź też wezwał polski rząd do tego, żeby wykonał orzeczenie TSUE dotyczące Izby Dyscyplinarnej, to nie powinien startować w konkursie, który był podejrzany, że jest konkursem bezprawnym - komentował Żurek.

Portal Onet ujawnił listę sędziów, którym Nawrocki zablokował awanse. Wynika z niej, że są to osoby, które podpisywały list w sprawie sytuacji w sądownictwie, gdy rządził PiS.

Minister sprawiedliwości dopytywany, czy spogląda na tych sędziów ze współczuciem czy rozczarowaniem, odpowiedział, że "na te osoby nie patrzę ze współczuciem, patrzę z niepokojem na niszczenie systemu trójpodziału władzy". Jak dodał, "sędziowie startujący w konkursach po wielomiesięcznych staraniach wygrywają konkurs, a potem przy nominacji słyszą: nie, bo nie". Zwrócił uwagę na to, że tacy sędziowie mogą później "wzbudzać wątpliwości" u obywateli.

Gość Konrada Piaseckiego mówił też, co mogłoby się zdarzyć, gdyby prezydent kontynuował ten system sprawowania obowiązków. - Przedkładamy mu już legalną Krajową Radę (Sądownictwa - red.), przedkładam mu stu kandydatów (na sędziów - red.), a on wybiera dwudziestu. Sprawdzam ich sobie w internecie. (Prezydent = red.) mówi: oni mają prawicowe, ultraprawicowe poglądy, lubią ustawki, lubią kiboli, więc ja ich wybieram, a reszcie mówi:"nie" bez uzasadnienia. I wtedy przechodzimy na system prezydencki bez zmiany konstytucji - skomentował taki scenariusz i podkreślił, że to jest "niedopuszczalne". 

Pierwszy moment słabości Nawrockiego? "Nadział się na minę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwszy moment słabości Nawrockiego? "Nadział się na minę"

Marcin Złotkowski

Szef MS: na miejscu prezydenta nie byłbym tak butny

Żurek mówił też o odpowiedzialności prezydenta. - Prezydent musi pamiętać, że jest coś takiego jak łamanie konstytucji. Jest odpowiedzialność najwyższych osób w państwie przed Trybunałem Stanu. Dzisiaj się do tego uśmiechamy - stwierdził. 

Piasecki zwrócił uwagę, że podobne deklaracje o postawieniu przed Trybunałem Stanu padały w kierunku byłego prezydenta Andrzej Dudy. Minister i prokurator generalny zapewniał, że "nie zapomnieli" o tym. - Dzisiaj są ważniejsze rzeczy i ja muszę kategoryzować te sytuacje. I pamiętajmy jak minister Ziobro śmiał się i mówił "miękiszony i fujary". I wszystkim się wydawało, że jest całkowicie bezkarny (…) I nagle, teraz młyny sprawiedliwości, jak mówi przysłowie, mielą powoli - argumentował. 

Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym m.in. o zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą. Polityk PiS przebywa w Budapeszcie, bo jak twierdzi, w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Prokuratura zawnioskował o trzymiesięczny tymczasowy areszt dla polityka.

- Ja jestem operatorem młyna, czyli młynarzem i będę pilnował, żeby one (młyny - red.) mieliły cały czas do przodu. Na miejscu prezydenta nie byłbym tak butny, tylko bym usiadł do stołu i zastanowił się, jak mamy zreformować system dla obywateli, żeby krótko czekali na rozprawę i żeby nie było kwestionowanych sędziów - podkreślił Żurek. 

- Prezydent tego nie chce. Huśta łódką w bardzo niebezpiecznym momencie dla Polski - ocenił. 

OGLĄDAJ: Żurek: na miejscu prezydenta nie byłbym butny, usiadłbym do stołu
pc

Żurek: na miejscu prezydenta nie byłbym butny, usiadłbym do stołu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada, Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo SprawiedliwościWaldemar ŻureksędziowieKarol NawrockiWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
"To ma znaczenie dla całego świata". Senator USA o sabotażu w Polsce
Polska
Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób
Pobili, polewali wrzątkiem, uwięzili. Uciekł i sam pojechał do szpitala
Katowice
Prezydent Donald Trump
Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"
Gołoledź, oblodzenie
Prognoza zagrożeń IMGW. Śliskie drogi aż do weekendu
METEO
shutterstock_2600250243
Chińska sieć oplata świat. Czają się "za każdym rogiem"
BIZNES
15-latka została potrącona przez kierowcę
Szła poboczem, została potrącona. 15-latka zmarła w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
METEO
imageTitle
Kadrowicze nie gryźli się w język. "Nogi mi się rozjeżdżały"
EUROSPORT
AUTOBUS
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. Są ranni
WARSZAWA
Polskie wyrzutnie rakietowe Homar-K, 1. Mazurska Brygada Artylerii im gen. J. Bema
Polscy żołnierze z ciężkim sprzętem w Laponii
Sophie Grégoire, była żona Justina Trudeau
Była żona Trudeau przerywa milczenie w sprawie Katy Perry
19-latek nie ma prawa jazdy
Driftował na plaży, utknął w wodzie. Słono zapłaci
Poznań
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
METEO
imageTitle
Były mistrz wraca na ring. Zmierzy się z youtuberem
EUROSPORT
Rosyjskie drony uderzyły w budynek ukraińskiego nadawcy Suspilne
Rosyjskie drony uderzyły w budynek telewizji
Portugalska policja
"Hulk" zatrzymany. Z osiedla kierował najgroźniejszym gangiem kontynentu
Jezioro Lop Nur w chińskim Sinciangu
Tajemnica Lop Nur. Media: satelity pokazują przygotowania Chin
Brad Pitt
Brad Pitt wyprodukował dokument o jednej z najsłynniejszych par XX wieku
Kultura i styl
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro straci paszport? Żurek: myślę, że tak
"ROZMOWA PIASECKIEGO"
imageTitle
Bulls przerwali serię Nuggets. Na nic show Jokicia
EUROSPORT
Strażacy i policjanci pomogli sarnie w miejscowości Breń
Strażacy i policjanci na ratunek sarnie. "Utknęła"
Kraków
imageTitle
Los Polaków w rękach rywali. Wieczorem wszystko będzie jasne
EUROSPORT
Kreml
Cios w Kreml. Sankcje "głodzą machinę wojenną Putina"
BIZNES
imageTitle
Zalewski podpadł Urbanowi. "Nie powinno mu się to przydarzyć"
EUROSPORT
Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
"To nie mógł być cywil"
"Rozmowa Piaseckiego"
imageTitle
Advocaat i Curacao krok od awansu na mundial
EUROSPORT
Biało w Gdańsku
W Polsce sypnęło śniegiem. Zdjęcia i nagrania
METEO
imageTitle
Na gola w kadrze czekał prawie 10 lat. "Przyszła jakaś nagroda"
EUROSPORT
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
METEO
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Ceny dwóch produktów ostro w górę
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica