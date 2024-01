Minister sprawiedliwości: należy gruntownie zreformować funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawił główne założenia nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. - W największym skrócie ten projekt ustawy sprowadza się do tego, że to sami sędziowie, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej, będą wybierali sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa - oznajmił.

Szef resortu sprawiedliwości przypomniał, że KRS składa się z 25 posłów. - To jest organ o charakterze hybrydowym, to jest organ, który zawiera w sobie zarówno reprezentację środowiska sędziowskiego, jak również reprezentację parlamentu (...), ministra sprawiedliwości, przedstawiciela prezydenta, a także prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i I prezesa Sądu Najwyższego - wymieniał.

"Obserwujemy spory dotyczące tej kwestii"

- Zmiana doprowadziła do licznych problemów związanych z tym, że osoby nominowane przez Krajową Radę Sądownictwa - można mieć wątpliwości co do ich statusu w kontekście poszczególnych postępowań sądowych i myślę, że każdego dnia obserwujemy spory dotyczące tej kwestii, ale także to doprowadziło do licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dodał Bodnar.