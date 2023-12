Adam Bodnar wyznaczył przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratorów

Na wpis szefa resortu sprawiedliwości odpowiedziała prokurator Ewa Wrzosek. "Bardzo dziękujemy za zaufanie. Przed nami dużo pracy, lecz uczynimy wszystko co w naszej mocy, by Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym stała się organem realnie chroniącym prokuratorską niezależność" – napisała.

Bodnar zapowiada prace nad uchwałami ws. KRS i TK

Adam Bodnar został w piętek zapytany o zapowiadane uchwały Sejmu dotyczące legalności obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. - Myślę, że w przyszłym tygodniu będą prace nad tymi uchwałami. To, co jest istotne w kontekście tych uchwał to to, że to trzeba wszystko dobrze przygotować - powiedział.