Bodnar do osób LGBT+: przepraszam was za krzywdę, jakiej doznaliście od państwa polskiego

Chciałbym was bardzo przeprosić za krzywdę, której doznaliście ze strony państwa polskiego - powiedział w czwartek na spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz osób LGBT+ minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zapowiedział także prace nad nowelą kodeksu karnego w zakresie zwalczania nienawiści.

- Chciałbym was bardzo przeprosić za krzywdę, której doznaliście ze strony państwa polskiego. Bardzo doceniamy waszą działalność. Czujemy się zobowiązani, jeżeli chodzi o dalsze działania. Możecie liczyć na maksymalne wsparcie w ramach prac ministerstwa sprawiedliwości, prokuratury i moje jako prokuratora generalnego - powiedział minister Bodnar na spotkaniu, cytowany w komunikacie.

Bodnar nawiązał do swojej pracy w Fundacji Helsińskiej. - Mimo że upłynęło tyle lat, spotykamy się w tym samym miejscu pod względem prawnym, jesteśmy jednak w innym miejscu politycznym. Myślę, że nam wszystkim ostatnich osiem lat dało do myślenia. Wszystko, co wydarzyło się w tym czasie spowodowało, że mamy po naszej stronie gigantyczną odpowiedzialność, aby przywrócić sprawy na właściwe miejsce - podkreślił.