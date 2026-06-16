Polska Minister sportu Jakub Rutnicki o Radosławie Piesiewiczu. "Nie ma innej dyskusji" Mikołaj Stępień |

Minister sportu: jeżeli nie mam partnera ze strony PKOl, moimi partnerami są polskie związki sportowe Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek walne zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydowało, że Radosław Piesiewicz jest zobowiązany zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa PKOl. Przegłosowano również wniosek, który wzywa go do natychmiastowego ustąpienia z pełnionej funkcji.

Gość wtorkowych "Faktów po Faktach" w TVN24, minister sportu Jakub Rutnicki, był pytany, w jaki sposób przedstawiciele polskich federacji sportowych tłumaczą, że popierali Radosława Piesiewicza, który jest uwikłany w aferę PKOl z Zondacrypto.

- Z polskimi związkami sportowymi, z prezesami rozmawiamy na temat rozwoju polskiego sportu. Nie rozmawiamy na temat pana prezesa - odparł. Zaznaczył, że najważniejsze jest, iż polskie związki sportowe zaczynają w tej kwestii "brać sprawy we własne ręce".

Minister sportu: Piesiewicz ma obowiązek zwołać walne zgromadzenie

Mówił też, że to właśnie związki sportowe, a nie PKOl, są bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie sportowców do igrzysk olimpijskich. - Jeżeli nie mam partnera ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego, moimi partnerami są polskie związki sportowe - oznajmił.

Prowadzący program Piotr Kraśko dociekał, czy Radosław Piesiewicz ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. - Oczywiście, że ma obowiązek. Pan Piesiewicz ma obowiązek wykonywania uchwał. Mam nadzieję, że to zrobi i nie ma innej dyskusji - odparł minister.

- Pan Piesiewicz powinien reprezentować polski sport, a całe środowisko sportowe pokazuje jednoznacznie: nie chcemy, żeby taki człowiek kierował tak szanowną instytucją - dodał.

Jakub Rutnicki w "Faktach po Faktach" Źródło zdjęcia: TVN24

Rutnicki o PKOl: mam nadzieję, że ten haniebny serial się skończy

Rutnicki był też pytany, co się stanie, jeśli Piesiewicz zdecyduje się nie zwoływać zgromadzenia. - Jestem przekonany, że skoro pan prezes każdego dnia mówi, że stoi na straży prawa, będzie wykonywał te uchwały - odpowiedział.

Kraśko przypomniał mu wobec tego, że Piesiewicz podpisał umowę sponsorską z Zondacrypto w Monako. - Mam nadzieję, że ten haniebny serial jak najszybciej się skończy i jestem w tej chwili też bardzo rad z tego, że polskie związki sportowe wzięły sprawy we własne ręce - podkreślił Rutnicki. Minister przewiduje, że Piesiewicz "będzie podejmował wszelkiego rodzaju działania", żeby nie doprowadzić do swojego odwołania.

Minister sportu mówił także, że gdy spotkał się z przedstawicielami środowiska sportowego, większość z nich domagała się zakończenia funkcjonowania PKOl w formule, w jakiej zarządza nim Radosław Piesiewicz. Padło zatem pytanie, kiedy jego zdaniem nastąpi ten "koniec".

- Mam nadzieję, że jak najszybciej. Myślę, że całe środowisko sportowe tego sobie bardzo życzy i mam nadzieję, że to szybko nastąpi - skwitował.

OGLĄDAJ: Co dalej z prezesem PKOl? Minister: polskie związki sportowe zaczynają brać sprawy we własne ręce