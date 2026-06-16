Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Minister sportu Jakub Rutnicki o Radosławie Piesiewiczu. "Nie ma innej dyskusji"

|
FPF
Minister sportu: jeżeli nie mam partnera ze strony PKOl, moimi partnerami są polskie związki sportowe
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Pan Piesiewicz powinien reprezentować polski sport, a całe środowisko sportowe pokazuje jednoznacznie: nie chcemy, żeby taki człowiek kierował tak szanowną instytucją - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister sportu Jakub Rutnicki o sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oznajmił również, że Piesiewicz ma obowiązek zwołania walnego zgromadzenia w sprawie odwołania go z funkcji.

W poniedziałek walne zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydowało, że Radosław Piesiewicz jest zobowiązany zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa PKOl. Przegłosowano również wniosek, który wzywa go do natychmiastowego ustąpienia z pełnionej funkcji.

Gość wtorkowych "Faktów po Faktach" w TVN24, minister sportu Jakub Rutnicki, był pytany, w jaki sposób przedstawiciele polskich federacji sportowych tłumaczą, że popierali Radosława Piesiewicza, który jest uwikłany w aferę PKOl z Zondacrypto.

- Z polskimi związkami sportowymi, z prezesami rozmawiamy na temat rozwoju polskiego sportu. Nie rozmawiamy na temat pana prezesa - odparł. Zaznaczył, że najważniejsze jest, iż polskie związki sportowe zaczynają w tej kwestii "brać sprawy we własne ręce".

Minister sportu: Piesiewicz ma obowiązek zwołać walne zgromadzenie

Mówił też, że to właśnie związki sportowe, a nie PKOl, są bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie sportowców do igrzysk olimpijskich. - Jeżeli nie mam partnera ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego, moimi partnerami są polskie związki sportowe - oznajmił.

Prowadzący program Piotr Kraśko dociekał, czy Radosław Piesiewicz ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. - Oczywiście, że ma obowiązek. Pan Piesiewicz ma obowiązek wykonywania uchwał. Mam nadzieję, że to zrobi i nie ma innej dyskusji - odparł minister.

- Pan Piesiewicz powinien reprezentować polski sport, a całe środowisko sportowe pokazuje jednoznacznie: nie chcemy, żeby taki człowiek kierował tak szanowną instytucją - dodał.

Jakub Rutnicki w "Faktach po Faktach"
Jakub Rutnicki w "Faktach po Faktach"
Źródło zdjęcia: TVN24

Rutnicki o PKOl: mam nadzieję, że ten haniebny serial się skończy

Rutnicki był też pytany, co się stanie, jeśli Piesiewicz zdecyduje się nie zwoływać zgromadzenia. - Jestem przekonany, że skoro pan prezes każdego dnia mówi, że stoi na straży prawa, będzie wykonywał te uchwały - odpowiedział.

Kraśko przypomniał mu wobec tego, że Piesiewicz podpisał umowę sponsorską z Zondacrypto w Monako. - Mam nadzieję, że ten haniebny serial jak najszybciej się skończy i jestem w tej chwili też bardzo rad z tego, że polskie związki sportowe wzięły sprawy we własne ręce - podkreślił Rutnicki. Minister przewiduje, że Piesiewicz "będzie podejmował wszelkiego rodzaju działania", żeby nie doprowadzić do swojego odwołania.

Minister sportu mówił także, że gdy spotkał się z przedstawicielami środowiska sportowego, większość z nich domagała się zakończenia funkcjonowania PKOl w formule, w jakiej zarządza nim Radosław Piesiewicz. Padło zatem pytanie, kiedy jego zdaniem nastąpi ten "koniec".

 - Mam nadzieję, że jak najszybciej. Myślę, że całe środowisko sportowe tego sobie bardzo życzy i mam nadzieję, że to szybko nastąpi - skwitował.

OGLĄDAJ: Co dalej z prezesem PKOl? Minister: polskie związki sportowe zaczynają brać sprawy we własne ręce
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
Na czarnym rynku można kupić różne peptydy nieprzebadane z udziałem człowieka
Tego leku jeszcze nie ma w aptekach, a już jest na czarnym rynku. Eksperci alarmują
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Jakub RutnickiRadosław PiesiewiczPKOl
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
GettyImages-2281927995
Słupek i kolejne okazje Senegalu. Francja rozczarowuje
RELACJA
shutterstock_2787853469
Sala balowa będzie droższa. Nowe ustalenia
BIZNES
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń
WARSZAWA
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. "Ktoś chciał, aby przestała istnieć"
WARSZAWA
imageTitle
Nie tym razem. Majchrzak zatrzymany przez tenisistę z czołówki
EUROSPORT
Upał
Nieznośny skwar. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Drugi mecz i pierwsza porażka Sereny Williams po powrocie
Najnowsze
pap_20260609_0A9 (1)
"Nic nie usprawiedliwia takiej wypowiedzi". Burza po słowach Czarnka
KROPKA NAD I
shutterstock_2262727791
Binance może przestać działać w Unii Europejskiej
BIZNES
Akcja sprzątania
Usunięto ponad 200 pułapek na homary. Wielka akcja sprzątania
METEO
Siłą zmuszali pacjenta do leżenia i popychali, gdy próbował wstawać. Sprawę wyjaśnia szpital i policja
Zmuszali pacjenta do leżenia i popychali go, gdy próbował wstawać. Nagranie
Kraków
ropa naftowa
Najmniejsze rezerwy od czasów Reagana. Skutki wojny
BIZNES
Pogrzeb posła Lewicy Łukasza Litewki (antena)
Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. Decyzja sądu w sprawie kierowcy
Katowice
Donald Trump i Georgia Meloni
"Spotkanie wyjaśniające" Trumpa i Meloni. "Byłem porzucony"
Świat
imageTitle
Milan ma nowego trenera. "Wyjątkowa umiejętność" Portugalczyka
EUROSPORT
Nocne opady deszczu
Deszczowy front przejdzie nad Polską. Mapa i radar
METEO
imageTitle
"Jesteśmy najmocniej prześladowaną reprezentacją podczas mundialu"
EUROSPORT
Potrącenie na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
15-latka zginęła na przejściu. Akt oskarżenia wobec kierującej. Śledczy badają też drugi wątek
WARSZAWA
Flaga z symbolem ZSRR podczas wiecu komunistów w Moskwie (23.10.2002)
Kolejne kraje uciekają z orbity Kremla. "To wydawało się surrealizmem"
Tatiana Serwetnyk
Jacek Jaśkowiak zaatakowany na sesji rady miasta
"Bardzo niebezpieczny człowiek". Prezydent Poznania o napastniku
TAK JEST
Jest akt oskarżenia przeciwko uczestnikom bójki zakończonej śmiercią
Bójka zakończona śmiercią. Oskarżono siedem osób
Szczecin
imageTitle
Awaryjna zmiana w kadrze Anglii. Uraz na treningu
EUROSPORT
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
Raport: połowa dzieci na świecie jest narażona na kombinację zagrożeń klimatycznych
METEO
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
W wypadku zginęła nastolatka. Prokuratura oceni zachowanie ratowników
WARSZAWA
Royjska fregata Admirał Grigorowicz płynie do Syrii. Rosjanie ostro odpowiedzieli na amerykański ostrzał bazy lotniczej Asada (materiał programu "Fakty" z dn. 07.04.2017r.)
Strzały z rosyjskiego okrętu na kanale La Manche
Świat
shutterstock_2142033739
Resort ostrzega. "Kolejna fala oszustw phishingowych"
BIZNES
Dziecko było samo w mieszkaniu
Trzylatek został sam, wyszedł na parapet. Ojciec z zarzutem
Łódź
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Telefon zamordowanej 11-latki znaleźli rodzice. Policja o o wynikach kontroli wewnętrznej
Polska
Pożar domu jednorodzinnego w Radomiu
Ogień na poddaszu domu. Dymu widać z daleka
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek na torach
Jeden pociąg przejechał, drugiego nie zauważyła. Nie żyje kobieta
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica