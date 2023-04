Minister rolnictwa Robert Telus: Ukraina zaproponowała, aby na tę chwilę zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus przybył w piątek do Dorohuska, przy granicy polsko-ukraińskiej. - Strona ukraińska zgodziła się na nasze propozycje, aby bardzo mocno zrewidować sprawę wwożenia zboża do Polski - ogłosił. - Przed nowym sezonem spotkamy się ponownie, aby omówić dalsze wspólne działania - zapowiedział minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski.

Podczas sztabu kryzysowego w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy , który odbył się w czwartek wieczorem pod przewodnictwem ministra rolnictwa Roberta Telusa, zapowiedziano, że nowy szef resortu uda się na polsko-ukraińską granicę, by między innymi spotkać się ze swym ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Do takiego spotkania doszło w piątek w Dorohusku.

Telus: strona ukraińska rozumie nasze problemy

- Strona ukraińska rozumie nasze problemy, problemy szczególnie polskiego rolnika, problemy Polski. Strona ukraińska zgodziła się na nasze propozycje, aby bardzo mocno zrewidować sprawę wwożenia zboża do Polski. Mówiliśmy dziś szczególnie o pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słoneczniku. To te cztery zboża, które są dziś największym problemem. Mówimy też o innych produktach, ale te były najważniejszym elementem naszej rozmowy - powiedział Telus na konferencji przy granicy.

Przekazał, że "strona ukraińska zaproponowała, aby przez pewien czas bardzo mocno ograniczyć, a na tę chwilę nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski". - Do Polski. Nie mówimy o tranzycie - uściślił.

Telus podziękował obecnemu na konferencji ministrowi polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykole Solskiemu za gotowość do wspólnego rozwiązania problemu na rynku zboża. - Podpiszemy pewien dokument, który będzie stanowił o tym, co dziś ustanowiliśmy, co dziś ustaliliśmy. To będzie dokument, który będzie wspólnie realizowany, i przez stronę ukraińską, i przez stronę polską - opisał.