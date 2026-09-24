Polska Sikorski: nazwa Fort Trump dla bazy w Polsce byłaby demonstrowaniem uniżoności Oprac. Adam Styczek |

Sikorski: Trump zapowiedział, że może aktywować ustawę Grahama, to nie jest mała rzecz Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP/EPA

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Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego w wywiadzie dla agencji Bloomberga o tym, że jeśli baza powstanie, będzie się nazywać Fort Trump.

- Rząd i prezydent działają wspólnie na rzecz stworzenia drugiej stałej bazy amerykańskiej w Polsce, ale proponowanie nazwy Fort Trump ja uważam za demonstrowanie takiej uniżoności - powiedział. - Ja wiem, że to w Stanach taka się przyjęła maniera, ale to nie buduje szacunku, a po drugie jest ryzykowne - dodał.

Radosław Sikorski podczas wizyty w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Zauważył, że zanim instalacja zacznie działać, co stanie się za kilka lat, potrzebuje finansowania zatwierdzonego przez Kongres USA, który niedługo może być kontrolowany przez demokratów.

- Wydaje mi się, że i w Polsce, i w Stanach mamy takich bohaterów, którzy mniej kontrowersji wywoływaliby w Kongresie. Myślę o Pułaskim, Kościuszce albo jeśli chcemy już politycznie, to ja bym wolał Ronalda Reagana - skwitował.

Przydacz o rozmowie Nawrockiego z Trumpem

Wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował, że Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o budowie bazy podczas wtorkowego przyjęcia wydanego dla przywódców biorących udział w debacie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Jak przekazał Przydacz, prezydent Polski poruszył w trakcie rozmowy z Trumpem "konkrety", czyli - jak wyjaśnił prezydencki minister - sprawę stałej obecności bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

- Decyzja została już wypracowana, więc poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać - powiedział Przydacz.

Teraz jest zadanie dla ministra obrony narodowej, wiceministrów, dyrektorów, Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje - dodał. Wśród takich decyzji wymienił między innymi znalezienie lokalizacji dla bazy.