Priorytet ministra Czarnka na przyszły rok szkolny? Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 - poinformował w Częstochowie minister edukacji Przemysław Czarnek. Zapowiedział, że chce, by nauczyciele tego przedmiotu kształcili się w 10 wybranych uczelniach. Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w polskich szkołach zastępuje edukację seksualną, a zajęcia są nieobowiązkowe.

Od niedzieli 18 kwietnia minister edukacji Przemysław Czarnek bierze udział w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Pierwszego dnia dziękował im "za wysiłek, zaangażowanie i wspieranie młodych ludzi". - To od państwa pracy zależy przyszłość naszego społeczeństwa i wzmacnianie wartości, jaką jest rodzina. To niezwykle ważne zadanie - podkreślał pierwszego dnia kongresu Czarnek.

Będą zmiany w nauczaniu

W poniedziałek poinformował, że ma pewne plany wobec nauczycieli WDŻ. Nauczanie tego przedmiotu ma być priorytetem w polityce oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

- W rozporządzeniu dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy zmiany, dzięki którym powstanie 10 silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli się kształcić i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie - poinformował minister. I podkreślił: - Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie muszą zyskać większe znaczenie. Od tego zależy przyszłość naszego społeczeństwa i państwa. Widzimy to dokładnie w dobie kryzysu rodziny, który również w Polsce niestety daje o sobie znać.

Alternatywa dla edukacji seksualnej

Wychowanie do życia w rodzinie to w polskich szkołach proteza edukacji seksualnej, a zajęcia są nieobowiązkowe. Rodzice mogą, ale nie muszą, zapisać dzieci na WDŻ. Zajęcia odbywają się przez kilkanaście godzin w roku szkolnym.

Lekcje te po raz ostatni zostały zreformowane w 2017 roku, w ramach tworzenia nowych podstaw programowych na zlecenie byłej minister edukacji Anny Zalewskiej. Nowością było też wprowadzenie WDŻ już od czwartej klasy, wcześniej nauka rozpoczynała się w klasie piątej.

Niektóre organizacje pozarządowe, m.in. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, zarzucały Zalewskiej, że przedmiot stał się skrajnie konserwatywny i promuje jedynie katolicką wizję świata i rodziny, nazywano go nawet "wychowaniem do życia w Kościele". Ministerstwo edukacji w dokumencie podsumowującym konsultacje społeczne podstaw programowych do WDŻ przekonywało, że po postulatach organizacji takich jak Ordo Iuris czy fundacja Misja Służby Rodzinie "wzmocniło znaczenie rodziny we współczesnym świecie".

Kto i czego uczy na WDŻ?

Wśród tematów zajęć w szkołach podstawowych, znajdują się między innymi "Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny" oraz "Przekaz wartości i tradycji w rodzinie". Mówiąc zaś o antykoncepcji, trzeba dokonywać oceny poszczególnych środków "w aspekcie medycznym, psychologicznym (...), społecznym i moralnym".

Program nie przewiduje za to na przykład zajęć dotyczących orientacji seksualnej. Słowo "orientacja" nie występuje w ogóle w podstawie programowej ani WDŻ, ani biologii.

Według danych ministerstwa z 2018 roku lekcje wychowania do życia w rodzinie prowadzą najczęściej nauczyciele biologii, WF i historii. Co dziesiąty nauczyciel tego przedmiotu to katecheta. Uprawnienia do nauczania można zdobyć na licznych studiach podyplomowych w całej Polsce, część z nich prowadzą uczelniane wydziały katechetyczne.

