"Zhańbiono medal Komisji Edukacji Narodowej". Poszło o symbol błyskawicy w szkole

Medal Komisji Edukacji Narodowej to najwyższe odznaczenie w polskiej oświacie, które przyznawane jest za szczególne zasługi. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek medalem MEN odznaczył dyrektora 34. łódzkiego liceum. - Zhańbiono medal Komisji Edukacji Narodowej - uważa przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski.

Przemysław Czarnek decyzję podjął tuż po tym, jak Dariusz Jakóbek zakazał uczniom umieszczania jakichkolwiek znaków związanych z między innymi partiami politycznymi czy stowarzyszeniami, co miało być reakcją na umieszczane przez uczniów w awatarach błyskawic w trakcie zajęć zdalnych. - Celem pana Czarnka jest to, żeby zideologizować polską szkołę i żeby produkować tam uczniów zgodnych z formatką pana Czarnka - uważa Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

"Odznaczony za kolesiostwo, za partyjną przynależność"

Opozycja wymienia za to polityczne związki Dariusza Jakóbka. - Człowiek, który nie ma żadnego wkładu do polskiej szkoły. On został odznaczony za kolesiostwo, za partyjną przynależność: najpierw za członkostwo w Kukiz'15, a teraz w PiS - ocenia Marcin Gołaszewski z Nowoczesnej. - Pan dyrektor powinien najpierw, pokazując otwartość i tolerancję, rozmawiać - mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.