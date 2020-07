Spotkanie ministrów obrony Niemiec i Polski. "W naszym wspólnym interesie jest, byśmy współpracowali"

Podkreślił, że na co dzień żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze niemieccy wspólnie ćwiczą. Przypomniał, że Polska i Niemcy wraz z Danią są państwami założycielskimi dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, a Niemcy są państwem ramowym wielonarodowego batalionu NATO stacjonującego na Litwie w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP) Sojuszu na jego wschodniej flance. Jak powiedział szef MON, rozmowa dotyczyła współpracy na forum NATO i UE, w tym w ramach mechanizmu stałej współpracy strukturalnej PESCO. "Bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni co do sprawy fundamentalnej - że Unia Europejska nie powinna rywalizować z Sojuszem Północnoatlantyckim, ale że umiejętności, zdolności powinny być uzupełniane, bo to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa całego kontynentu" - dodał.

"W naszym wspólnym interesie jest, byśmy współpracowali"

Minister obrony Niemiec podkreślała, że "szczególną rolę odgrywa przy tym zdolność do przerzutu wojsk przez Europę, na przykład przez Niemcy do Polski". - I dlatego stoimy ramię w ramię, kiedy chodzi o zwiększenie budżetu Unii Europejskiej na to, co nazywamy "military mobility" - dodała. - Byliśmy także zgodni, że w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie chcemy ściśle współpracować nad dalszą rozbudową projektów PESCO, zwłaszcza jeśli chodzi o włączenie w nie partnerów NATO, i że chcemy współpracować nad wyznaczeniem strategicznych kierunków. Istotne przy tym, byśmy wnieśli do analizy zagrożeń nasz wspólny pogląd na działania Rosji - powiedziała Kramp-Karrenbauer.