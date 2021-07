Minister obrony Niemiec: Nord Stream 2 nie jest moim ulubionym projektem

- Mówiłam już wcześniej, że Nord Stream 2 nie jest moim ulubionym projektem. Wiem, że toczą się obecnie rozmowy między naszymi rządami, by zapewnić, że Ukraina, ale też inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie będą poszkodowane i nie będą mogły być przedmiotem szantażu - powiedziała niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer podczas dyskusji w think tanku German Marshall Fund w Waszyngtonie. Jak dodała, jest to pozytywny krok naprzód, który ma dać gwarancję bezpieczeństwa zainteresowanym krajom i pozwolić na ukończenie gazociągu.

Odnosząc się szerzej do pomocy dla Ukrainy, minister stwierdziła, że jest to delikatny temat, bo zbliżenie się Kijowa do NATO lub wysłanie Ukrainie broni "jest właśnie tym, na co Putin liczy", jako pretekst do eskalacji działań. - Pytanie więc brzmi, w jaki sposób wspierać Ukrainę, by nie dawać Putinowi okazji - powiedziała Kramp-Karrenbauer.