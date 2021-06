Minister Niedzielski zapowiada zmiany w wynagrodzeniach. "Odwracamy trendy"

Zwiększanie atrakcyjności wynagrodzenia ma fundamentalne znaczenie jako zachęta do kształcenia na kierunkach medycznych – mówił minister Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji w Raciborzu. Jak przekazał szef resortu zdrowia, od 1 lipca, każdy, kto ukończy studia pielęgniarskie, "będzie wchodził do zawodu z gwarancją zarabiania pensji zasadniczej 4200 złotych".

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski wziął udział w uroczystości czepkowania studentów pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W czasie konferencji prasowej szef resortu zdrowia zapowiedział wzrost wynagrodzeń. - Na tę chwilę, od 1 lipca, każdy, kto ukończy studia, będzie wchodził do zawodu z gwarancją zarabiania pensji zasadniczej 4200 złotych. Ta gwarancja będzie obowiązywała od lipca i w kolejnych latach będzie rosła, tak jak będzie rosło średnie wynagrodzenie w gospodarce – zadeklarował Niedzielski.

- Ta deklaracja, to zwiększenie nakładów, ma również ogromne znaczenie dla poziomu wynagrodzeń. To oznacza, że wynagrodzenia medyków wzrosną, partycypując w tym wzroście nakładów, co najmniej o 30 procent w perspektywie do 2027 roku, bo o tyle wzrośnie sama stopa procentowa, która mówi o nakładach na ochronę zdrowia. Beneficjentami tego będą osoby, które będą kończyły studia pielęgniarskie, będą absolwentami i w kolejnych latach będą korzystały ze wzrostu nakładów – mówił minister zdrowia.