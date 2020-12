"To raczej środowisko LGBT terroryzuje większość społeczeństwa"

Dopytywany, czy w ramach obowiązków będzie bronił praw osób LGBT, odpowiedział, że "jeżeli zostanie naruszone prawo jakiegoś człowieka to tak". - Ale to raczej środowisko LGBT terroryzuje większość społeczeństwa. To to środowisko uważa, że ma więcej praw niż inni, bo nie tylko mogą demonstrować, ale mogą wkraczać także w sferę moich uczuć religijnych, a tak nie powinno być - oceniał Wójcik.