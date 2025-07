Obowiązek kasku dla dzieci? Zapowiedź ministra

Klimczak: zorganizujemy Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie obowiązku kasku dla dzieci Źródło: TVN24+

Dariusz Klimczak w debacie "Kask. Wybór czy obowiązek?" w TVN24+ zapowiedział konsultacje przed zmianą prawa w zakresie obowiązku stosowania kasków przez dzieci. - Zapowiedziałem konsultacje, które mają być finałem przed zmianą prawa. My rozpoczęliśmy je na początku roku, w maju, w Dzień Matki, odbyła się specjalnie dedykowana w tym celu Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poświęcona właśnie problematyce kasków, hulajnóg i tych problemów, które nam się lawinowo mnożą - powiedział.

- Na bieżąco analizujemy dane, jako Ministerstwo, jako Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i widzimy, że tych przypadków, wypadków często tragicznych, które się kończą w szpitalu, jest naprawdę coraz więcej i nie możemy na to bezczynnie patrzeć - zapewnił minister.

Ustawowy obowiązek stosowania kasku

- Postanowiliśmy zorganizować specjalnie dedykowaną Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która zarekomenduje nam w postaci uchwały obowiązek ustawowy stosowania kasku przy jeździe hulajnogą, rowerem - oświadczył Dariusz Klimczak.

Kiedy można spodziewać się posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? - Chcę, żeby ona odbyła się jak najszybciej. Najprawdopodobniej odbędzie się ona 14 lipca. I po tym czasie będę chciał, oczywiście jeżeli eksperci na to wskażą (...), że powinien w Polsce być stosowany ustawowy obowiązek jazdy w kasku na rowerze i na hulajnodze elektrycznej przez dzieci - przekazał Klimczak.

Minister przekazał, że badana jest granica wiekowa obowiązku. - Wiemy, że w różnych państwach Unii Europejskiej, bo głównie na Europę patrzymy, tego typu nakaz jest stosowany. Są państwa, w których jest do 12. roku życia tylko, to jest Francja, to jest Austria, ale są takie państwa jak Czechy (...), które mają obowiązek stosowania do 18. roku życia - powiedział.

- Chciałbym, żeby grono ekspertów, wszyscy ci, którzy stanowią Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zarekomendowali tego typu rozwiązanie. Jestem przekonany, że cała koalicja to poprze, mam nadzieję, że także opozycja poprze tego typu rozwiązanie - oświadczył Klimczak.

Dariusz Klimczak wskazał także, kiedy można się spodziewać zmian w prawie. - Mam nadzieję, że jeżeli proces legislacyjny na to szybko pozwoli, będziemy mogli mówić o zmianie prawa jeszcze w tym roku i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będzie obowiązek stosowania kasków dla dzieci, które jeżdżą rowerem i hulajnogą - przekazał.

