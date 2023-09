Minister Gliński: my wprowadziliśmy w Polsce demokrację. Marcin Matczak: PiS to jest partia na opak

My wprowadziliśmy w Polsce demokrację - stwierdził we wtorek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. - PiS to jest partia na opak, która kreuje państwo na opak. To znaczy, wszystko, co mówią, należy rozumieć odwrotnie - komentował w "Faktach po Faktach" profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji UW.

- My wprowadziliśmy w Polsce demokrację - stwierdził minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński dopytywany przez dziennikarzy podczas 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. - Realnej demokracji do 2015 roku nie było - dodał.

Słowa ministra komentował w "Faktach po Faktach" profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji UW. - PiS to jest partia na opak, która kreuje państwo na opak. To znaczy, wszystko, co mówią, należy rozumieć odwrotnie. Jest absolutnie jasne, że od ośmiu lat oni tę demokrację i praworządność oczywiście niszczą i to jest najlepszy przykład - stwierdził.

PiS, jako jedyny z pięciu największych komitetów wyborczych, odmówił udziału w serii przedwyborczych debat organizowanych przez TVN24. - Debata czy rozmowa w demokracji, to nie jest po prostu jakiś wymysł formalny, tylko jest to główny mechanizm, dzięki któremu można dojść do rozwiązań, które są najlepsze, bo nikt nie pozjadał wszystkich rozumów i nikt nie jest najmądrzejszy, nawet pan premier Gliński - powiedział Matczak. - Przyznają sobie przymiot nieomylności, bo jeżeli nie muszą nikogo słuchać, a zwłaszcza krytyków, no to tak to właściwie wygląda - dodał.

- Jest początek roku szkolnego, ja napisałem, że jeżeli nie chcemy wychować gromadki małych Jarosławów Kaczyńskich, to powinniśmy nasze dzieci wystawiać na krytykę. Mamy taką tendencję, żeby także dzieci nasze chronić przed krytyką. Jarosław Kaczyński tworzy państwo, w którym nie ma być krytyki - mówił Matczak.

- To znaczy, mają być tylko tak zwani dziennikarze, którzy zadają łatwe pytania, czy pan prezes się nie przemęcza na przykład. Nie ma być sądów, które mogą powiedzieć panu premierowi, że to, co robi, jest niewłaściwe - dodał.

Prawnik stwierdził, że Jarosław Kaczyński buduje "państwo, w którym wszyscy są po to, ażeby chwalić i żeby klaskać. Popierać i nie przeszkadzać".

- Takie państwo się nie może ostać. I mówię to już nie tak nieformalnie, tylko mamy dowody naukowe, jeżeli chodzi o na przykład prawo, czy o naukę o polityce, że sytuacje, w których ktoś wpada w taki tunel, to znaczy ma poczucie, że już wszystko wie najlepiej i nikogo nie musi słuchać, one kończą się katastrofą - ocenił.

- Więc to nie jest po prostu tak, że oni nie rozmawiając, nie wiem, mają jakiś kaprys. Oni niszczą państwo, dlatego że jeżeli w parlamencie nie ma debaty, uchwala się ustawy w 8 godzin, jeżeli nikogo nie trzeba słuchać, no to po prostu uważa się, że jest się bogiem. A cała historia pokazuje, że jeżeli przywódcy uwierzyli, że wiedzą wszystko, potrafią wszystko i są takimi bogami, no to to się bardzo szybko zawalało - zakończył.

