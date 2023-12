Minister finansów na dwa tygodnie podpisał rozporządzenie o zerowym VAT na żywność

W sobotę po południu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przedłużające zerowy VAT na żywność na kolejne trzy miesiące. "Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" - skomentował premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. - Jakże się cieszę. Tak długo nas przekonywaliście, że nie da się z tym VAT-em na żywność. Teraz się okazuje, że jednak się da - powiedział Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, komentując kilka dni temu zapowiedź wprowadzenia nowych przepisów.

W sobotę po południu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 roku podpisane przez ministra finansów Andrzeja Kosztowniaka, którego misja w rządzie na dwa tygodnie skończy się najprawdopodobniej już w poniedziałek.

Jak czytamy we wprowadzonych przepisach, "do dnia 31 marca 2024 roku obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych" wymienionych w odpowiedniej ustawie.

"Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0 proc. na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin" – przekazał w sobotę premier Mateusz Morawiecki na platformie X (dawniej Twitter). "Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" - dodał.

Zerowy VAT na żywność

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzone od 1 lutego 2022 roku w ramach drugiej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą najpierw z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemia Covid-19, spotęgowaną później przez m.in. rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka miała obowiązywać do końca bieżącego roku.

Zapowiedź Morawieckiego i reakcja Hołowni

20 listopada posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tych zmian w drodze rozporządzenia.

- Grupa posłów PiS zaproponowała przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Słyszałem z tej izby, że gdybyśmy naprawdę chcieli to zrobić, to byśmy przyjęli rozporządzenie, bo wy nie zdążycie tego zrobić. Widzę teraz, że chcecie, aby żywność była droższa, aby ta ustawa zaproponowana przez PiS nie przeszła - mówił premier Morawiecki, kierując się do polityków opozycji w Sejmie. - Zdecydowałem o tym, że jutro lub pojutrze będziemy pracować do samego końca. Podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAT-cie na żywność. Na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego - zadeklarował premier.

Do słów Morawieckiego odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jakże się cieszę. Tak długo nas przekonywaliście, że nie da się z tym VAT-em na żywność. Teraz się okazuje, że jednak się da. Cieszę się bardzo z tej deklaracji - powiedział Hołownia.

Następnie zadał Morawieckiemu pytanie, które - jak zaznaczył - zadawał już trzykrotnie. - Gdzie jest budżet? Przed końcem roku zawsze pan składał. Jest pan premierem przez około 100 godzin, dlaczego nie złożył pan budżetu? – dopytywał marszałek Sejmu.

Hołownia: panie premierze, gdzie jest budżet? TVN24

Mateusz Morawiecki odpowiedział, że "budżet będzie przesłany do parlamentu (…) przez rząd, który uzyska większość w najbliższym czasie". - Proszę się nie niepokoić, panie marszałku. Budżety jest bardzo dobrze spięty – stwierdził szef rządu. Jak dodał, w budżecie są bardzo dobrze zaplanowane dochody i wydatki. - Zmieści się w tym budżecie spokojnie zerowy VAT na żywność – zapewnił premier.

Morawiecki opublikował też wpis w mediach społecznościowych na ten temat. "Na moje polecenie Minister Finansów podpisze rozporządzenie w sprawie 0 proc. VAT na żywność w I kwartale 2024 roku" - napisał. "Odpowiedzialny rząd Prawo i Sprawiedliwość pracuje od pierwszego do ostatniego dnia swojej misji. Polacy nie będą płacić za show odstawiany w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekujemy, że większość sejmowa w tym czasie przyjmie ustawę w tym zakresie na dalsze miesiące. Nie będziemy czekać na opieszałe decyzje nowego Marszałka Sejmu, który zajmuje się walką o srebrny przycisk na YouTube, ani opozycyjnej większości, która pisze kolejne buble prawne pod dyktando lobbystów" - zapowiedział we wpisie na FB Morawiecki. "Polskie rodziny nie mogą czekać tym bardziej!" - napisał.

Domański: podejmiemy stosowną decyzję

W piątek przed południem odbyło się spotkanie Donalda Tuska z kandydatami na ministrów w jego gabinecie. Po spotkaniu Andrzej Domański, który ma w rządzie Tuska odpowiadać za resort finansów został zapytany przez dziennikarzy, czy przyszły rząd utrzyma zerowy VAT na żywność.

- Poczekajmy na rozporządzenie - odparł. - Przed chwilą premier Morawiecki mówił, że tego rozporządzenia być nie może. Jak wiemy, w budżecie na rok 2024 ten VAT był podniesiony do 5 procent. Po wejściu do Ministerstwa Finansów, po dokładnym zapoznaniu się ze stanem finansów publicznych, podejmiemy stosowną decyzję - dodał.

W połowie listopada w wywiadzie dla Radia ZET Domański wyraził opinię, że "VAT na żywność powinien powrócić do 5 procent". – Polski system podatkowy jest oparty w dużej mierze właśnie na podatku VAT, no i jako państwo polskie, jeżeli chcemy móc finansować niezbędne inwestycje (...) to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5-procentowy VAT na żywność jest oczywiście jednym z takich źródeł – stwierdził. Zaznaczył jednak, że jest to jego opinia, a ostateczną decyzję podejmie przyszły rząd.

Zauważył jednocześnie, że projekt budżetu na przyszły tok nie uwzględnia zerowej stawki VAT na żywność.

