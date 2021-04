Minister edukacji: mamy nadzieję na powrót dzieci do szkół od poniedziałku 26 kwietnia

Czarnek w tym tygodniu, jeszcze przed decyzją rządu o otwarciu żłobków i przedszkoli przedstawił założenia na otwarcie placówek edukacyjnych.

- Jeśli dane o zakażeniach potwierdzą tendencję spadkową, czyli odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku, jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych. A następnie w maju do szkół ponadpodstawowych. Tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym - mówił.