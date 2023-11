Minister edukacji Przemysław Czarnek powołał nowy instytut

czytaj dalej

No taxation without representation - według popularnych historycznych opowieści pod tym hasłem brytyjscy koloniści w Ameryce Północnej doprowadzili do wypowiedzenia posłuszeństwa centrali, znajdującej się w Londynie. Chodziło raczej o pieniądze niż o politykę. Koloniści nie chcieli płacić podatków królowi, bo nie mieli w parlamencie reprezentantów broniących ich interesów.