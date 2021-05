Minister o zmianach w kanonie lektur uzupełniających. Na liście teksty Jana Pawła II i opracowania IPN

Jeżeli za pontyfikatu Jana Pawła II powstały encykliki społeczne, które pokazują sprawiedliwe podejście do rynku, to jest to wiedza, która powinna być obecna w podręcznikach, choćby do przedsiębiorczości – mówił w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Poinformował, że resort skończył prace nad poszerzeniem kanonu lektur uzupełniających, w którym znajdują się między innymi teksty Jana Pawła II.

Teksty Jana Pawła II w kanonie lektur uzupełniających

Pytany o to, czy teksty Jana Pawła II znajdą się kanonie, powiedział, że "oczywiście, że tak". - Natomiast w sposób umiejętny je będziemy wprowadzać również do podręczników, mam nadzieję, i tak się to będzie działo w kolejnych latach – powiedział.

- Ja mówiłem choćby o tej przedsiębiorczości, no jeżeli za pontyfikatu Jana Pawła II (...) powstały encykliki społeczne, które pokazują sprawiedliwe podejście do rynku, do pracy, do czasu pracy, do wynagrodzenia, to jest to wiedza, która powinna być obecna w podręcznikach, choćby do przedsiębiorczości – podkreślił.