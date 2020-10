Czarnek chce pilnego przeglądu podręczników. "Proponuje nam wojnę ideologiczną"

Nowy minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, zapowiada pilny przegląd podręczników, zwłaszcza do przedmiotów humanistycznych. Uzasadnia to tym, że nie ma zgody na "dominację, czy wręcz dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych. - Minister Czarnek proponuje nam wojnę ideologiczną - ocenia była minister edukacji, posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Do Rady Dialogu Społecznego dołącza człowiek, który dotąd nie był za bardzo zainteresowany dialogiem. Europoseł PiS Karol Karski zapytany o wcielenie ministra Przemysława Czarnka do Rady mówi, że jest to "naturalne następstwo nominacji". Choć Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki został zaledwie przed kilkoma dniami, już zapowiedział konkretne zmiany. - Potrzeba pilnego przeglądu podręczników zwłaszcza w obszarze języka polskiego, historii, WOS-u - powiedział.

Wątek ten rozwinął na łamach "Naszego Dziennika", należącego do właściciela Radia Maryja. "Nie ma zgody na dominację, czy wręcz dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych, zwłaszcza tych radykalnych w treści, wręcz totalitarnych, które opanowały w szczególności szkoły wyższe, ale przenikają również do szkolnictwa średniego i podstawowego" - stwierdził. O co dokładnie może chodzić ministrowi? To już tłumaczą koledzy z jego partii. Karol Karski mówi, że w czasach rządów PO-PSL nauczanie historii Polski było ograniczane. - Cały czas dążymy do doskonałości - podkreśla.