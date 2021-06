Minister Czarnek proponuje nową listę lektur. Bez Świetlickiego i Kosika, za to z Janem Pawłem II i Pileckim

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował do konsultacji projekt nowej listy lektur. Nie ma na niej wierszy Marcina Świetlickiego, bo "myśli zawarte w utworach nie reprezentują wartości, które wpisane zostały w podstawie programowej". W projekcie są za to teksty o Janie Pawle II i aż pięć pozycji Zofii Kossak-Szczuckiej oraz "Raport Witolda" Pileckiego.

Dziś okazało się, że jego plany są szerzej zakrojone. Do konsultacji trafiły projekty zmian rozporządzeń z podstawą programową, których częścią jest wykaz lektur obowiązkowych i uzupełniających. Co proponuje zmienić minister?

Najmłodsi bez "Zaczarowanej zagrody"

Najmłodsi uczniowie, ci z klas 1-3, mieliby już nie czytać: "Zaczarowanej zagrody" Aliny i Czesława Centkiewiczów, "Oto jest Kasia" Miry Jaworczakowej, "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca" Leszka Kołakowskiego oraz "Sposobu na Elfa" Marcina Pałasza.

W zamian resort edukacji proponuje: "Wścibscy" Doroty Gellner, "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie" Julity Grodek, "Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (fragmenty) Piotra Kordyasza, "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata" Zofii Kossak-Szczuckiej, "Piaskowego Wilka" Åsy Lind oraz "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych" Aleksandry i Daniela Mizielińskich.

Felix, Net i Nika znikają ze szkoły

Sporo lektur uzupełniających chce za to dopisać. Nauczyciel zdecyduje, które omówi klasa. Wśród ministerialnych propozycji znalazły się: Carlo Collodi - "Pinokio", John Flanagan - "Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu", Emilia Kiereś - "Rzeka", Zofia Kossak-Szczucka - "Topsy i Lupus", Bolesław Leśmian - "Klechdy sezamowe", Alan Aleksander Milne - "Kubuś Puchatek", Longin Jan Okoń "Tecumseh", Ferdynand Antoni Ossendowski - "Słoń Birara", Jacek Podsiadło - "Czerwona kartka dla Sprężyny" oraz Louis de Wohl - "Posłaniec króla".

"Stowarzyszenia umarłych poetów" nie będzie

Minister proponuje też pewne przesunięcia. "Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza zostanie przeniesione z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających. A fragmenty tekstu Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei" miałyby zostać przeniesione z wykazu lektur uzupełniających w podstawówkach do wykazu lektur uzupełniających, ale już w liceach ogólnokształcących i technikach.

Nowe, proponowane przez ministra lektury uzupełniające dla klas siódmych i ósmych to: Lloyd Cassel Douglas - "Wielki Rybak", Zofia Kossak-Szczucka - "Bursztyny" (wybrane opowiadanie), André Frossard - "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II", Bolesław Prus - "Placówka" oraz "Zemsta", Henryk Sienkiewicz - "Sąd Ozyrysa" oraz Nicolas Sparks - "Jesienna miłość".

Starsze nastolatki bez Świetlickiego

Do lektur uzupełniających minister chciałby dopisać: Juliusz Słowacki - "Listy do Matki" (fragmenty); Henryk Sienkiewicz - "Listy z podróży do Ameryki" (fragmenty), Stefan Żeromski - "Ludzie bezdomni", Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski - wybór wierszy, Witold Pilecki - "Raport Witolda", Wiesław Kielar - "Anus mundi", Zofia Kossak-Szczucka - "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919", Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie, John Ronald Reuel Tolkien - "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia".