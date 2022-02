Minister Czarnek o spotkaniu kurator Nowak z antyszczepionkowcami. "Dla mnie to nie jest problem"

W tvn24.pl opisaliśmy spotkanie, do którego doszło 31 stycznia w gabinecie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Podczas rozmowy Nowak krytykowała kolejne już zamknięcie szkół i sugerowała, że wbrew oficjalnym decyzjom rządu minister Czarnek też go nie popiera. Barbara Nowak rozważała też, w kontekście trwającej pandemii, czy "życie i zdrowie są najważniejsze" .

Czy to oficjalne stanowisko rządu?

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział: - Najlepiej jakby minister edukacji komentował wystąpienia podległych sobie osób. Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Zdrowie i życie jest najcenniejsze, jeżeli ktoś twierdzi inaczej, trudno mi to komentować.

Minister ocenia kurator bardzo dobrze

#bezprzerwy

W tvn24.pl przyglądamy się pomysłom ministra Przemysława Czarnka i jego doradców. Urzędniczy język ustaw i rozporządzeń przekładamy dla Was na język szkolnej praktyki. Z ekspertami oceniamy, czy to, co się za tymi pomysłami i postulowanymi rozwiązaniami kryje, będzie korzystne dla uczniów i nauczycieli. Sprawdzamy, czy autonomia szkół jest zagrożona i czy rodzice rzeczywiście będą mieli wpływ na edukację i wychowanie swoich dzieci. Wszystko to - artykuły, wywiady, materiały wideo, interaktywne infografiki, omówienia badań - możecie znaleźć w naszym serwisie pod hasłem #bezprzerwy.