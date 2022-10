MEiN ustanawia nowe dziedziny i dyscypliny. "Obie są Polsce szczególnie potrzebne"

Pogratulował wszystkim pracownikom naukowym uczelni wybitnych osiągnięć, które przełożyły się na znakomite oceny ewaluacji. - Oceny, które zaproponowane były przez Komisję Ewaluacji Nauki i które były podtrzymane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki . To jest dowód na to, że ta uczelnia wzrasta intelektualnie i moralnie - oświadczył.

Czarnek o nowych dziedzinach i dyscyplinach

Mówiąc o roli nauki o rodzinie, powiedział, że obserwowany jest atak na rodzinę i kryzys rodziny. - Od kilku lat, w Polsce również, a w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat obserwujemy potężny atak na rodzinę. No i niestety obserwujemy również kryzys rodziny, który z tego ataku na rodzinę wynika. Dlatego tak ważne jest ustanowienie dziedziny i dyscypliny nauk o rodzinie, żeby o rodzinie rozmawiać w sposób naukowy, prawdziwy, bo nauka to poszukiwania prawdy - stwierdził.

Gruntowna modernizacja KUL i uruchomienie centrów symulacji medycznej

- My mamy ogromne środki na centra symulacji medycznej, również dla uczelni niemedycznych, w wysokości około 800 milionów złotych. One są w Krajowym Planie Odbudowy. I one będą uruchomione wówczas, kiedy Komisja Europejska łaskawie przestanie łamać prawo i przekaże nam te nasze środki – powiedział dodając, że dopóki nie ma środków z KPO to inwestycje będą realizowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.