Minister cyfryzacji o słowach Przemysława Czarnka: narracja, która doprowadzi nas do wojny z Rosją
Przemysław Czarnek powiedział na antenie jednej z prawicowych stacji, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i zmusić wspólnotę "do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie". Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wyjaśnienie sprawy przez władze partii.
O antyukraińskich wypowiedziach polityków PiS i ostatnich słowach Czarnka mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
- Dzisiaj największym zagrożeniem dla państwa jest wojna hybrydowa (…) w taką wojnę wpisuje się duża część polityków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, w tym pan Czarnek, bo to jest propaganda nienawiści, złości i fałszerstwa - powiedział. Jak dodał, takie wypowiedzi są "oklaskiwane na Kremlu".
- Czarnek powiedział coś, co powiedział dzień przed rozpoczęciem wojny Putin - ocenił Gawkowski, wspominając orędzie rosyjskiego dyktatora o "demilitaryzacji Ukrainy".
Zdaniem Gawkowskiego, Przemysław Czarnek "proponuje dokładnie ten scenariusz". - Demilitaryzacja Ukrainy, bez względu czy ona stanie się naszymi rękoma, czy europejskimi, czy jakimikolwiek. To jest przegrana wojna. Putin przy granicy z Przemyślem, Putin zadowolony, Unia Europejska nieszczęśliwa, Polska na granicy wojny - ocenił wicepremier.
- Narracja Czarnka, PiS-u, to jest narracja, która doprowadzi nas do wojny z Rosją przy naszej granicy - podsumował.