Minister Adamczyk zakupił "antyradar" i mówi o "bezpieczeństwie podróży". Politycy komentują

Olszewski: Adamczyk zakupił urządzenie, żeby unikać płacenia mandatów

- Żeby nawigować nie trzeba kupować tego typu urządzeń. Radykalnie wzrosły kary za mandaty, więc pan Adamczyk się przestraszył, zakupił to urządzenie, żeby unikać płacenia mandatów. Dla mnie to jest niebywała sytuacja, że minister konstytucyjny odpowiadający za bezpieczeństwo, na biuro poselskie z publicznych pieniędzy kupuje urządzenie, które ma, mówiąc wprost, unikać kontroli policji - powiedział.

Dziemianowicz-Bąk: niemożliwe, chyba, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości

- Jest to sytuacja niezwykle niepokojąca, bo jeżeli na czele Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnego między innymi za bezpieczeństwo na naszych drogach stoi pirat drogowy, czy potencjalny pirat drogowy, to to jest tak jakby na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stał złodziej. To po prostu się nie klei i kupy nie trzyma - mówiła.