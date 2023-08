"Niedzielski w ferworze walki politycznej użył danych wrażliwych". Lewica wnioskuje do Rzecznika Praw Pacjenta

Minister zdrowia Adam Niedzielski po czymś takim powinien podać się do dymisji albo premier powinien go zdymisjonować - powiedziała posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. Zapowiedziała, że Lewica zawnioskuje do Rzecznika Praw Pacjenta "o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i o wydanie decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjenta".

Lekarz Piotr Pisula w materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów, którzy po zmianie przepisów stracili dostęp do recept. W reakcji na te słowa minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że Pisula przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Na Niedzielskiego spadła fala krytyki ze strony środowiska lekarskiego.

Lewica składa wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta

W poniedziałek na konferencji w Sejmie swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili politycy Lewicy Marcelina Zawisza i Krzysztof Śmiszek.

- Minister Niedzielski w ferworze walki politycznej, opętańczym bronieniu się na Twitterze, użył danych wrażliwych pacjenta, lekarza, który w tym momencie był pacjentem. Minister Niedzielski pokazał całej Polsce: jeżeli będziesz mnie krytykował, jeśli będziesz mieć inne zdanie i pozwolisz sobie na krytykowanie rządu PiS, a w szczególności ministra Niedzielskiego, to twoje dane nie są bezpieczne, to twoje dane będą użyte do bieżącej walki politycznej - komentował Śmiszek na konferencji prasowej.

Krzysztof Śmiszek i Marcelina Zawisza Lewica

Posłanka Zawisza poinformowała, że Lewica składa wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta "o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i o wydanie decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjenta". Dodała, że Niedzielski "po czymś takim powinien podać się do dymisji albo premier powinien go zdymisjonować".

Według Śmiszka, minister zdrowia naruszył artykuł 231 Kodeksu karnego i przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego, artykuł 266 Kodeksu karnego, czyli ujawnienia informacji uzyskanych w trakcie obowiązków służbowych, a także artykuł 47 konstytucji, który gwarantuje prawo do prywatności.

