Kwaśniewski: za wierność i propagandową służbę PiS był w stanie płacić kwoty naprawdę niebotyczne

To są zarobki absolutnie nieadekwatne do skali zarobków w Polsce - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, odnosząc się do zarobków szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jego zdaniem te sumy pokazują, że "za wierność i za propagandową służbę PiS był w stanie płacić naprawdę kwoty niebotyczne".

Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński opublikował odpowiedź na wniosek o ujawnienie informacji publicznej o zarobkach szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. "Zapnijcie pasy! Oto wynik prawdziwej kontroli poselskiej. Miliony dla pisowskich szefów TVP. Już wiadomo dlaczego się tam zabarykadowali" - napisał Joński w serwisie X (dawniej Twitter). Rekordzistami są Michał Adamczyk i Jarosław Olechowski. Obydwaj w 2023 roku zainkasowali po około 1,5 miliona złotych.

Kwaśniewski: to są zarobki absolutnie nieadekwatne do skali zarobków w Polsce

Sprawę komentował w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - To są zarobki na poziomie prezesów banków, czyli to są zarobki niesamowicie wysokie w polskich warunkach. Nie wiem czy Adam Glapiński wiedział o tym, że tak dużo zarabiają ludzie w telewizji, bo może wolałby pracować w telewizji. Pewne skłonności do występów telewizyjnych niewątpliwie ma, więc miałby ciekawszą pracę niż prezesowanie banku, co nie jest pewne aż tak pasjonujące - powiedział.

Kwaśniewski ocenił, że "to są zarobki absolutnie nieadekwatne do skali zarobków w Polsce, pokazujące, że za wierność i za propagandową służbę PiS był w stanie płacić naprawdę kwoty niebotyczne".

- Gdzieś dziś przeczytałem, że płaca prezesa czy szefa 'Wiadomości" była większa niż jego odpowiednika w BBC. Mówimy o Wielkiej Brytanii, gdzie poziom życia, gdzie wysokość zarobków jest nieporównanie większa. Więc to, co się działo, jest absurdalne, nie do zaakceptowania - mówił dalej były prezydent.

- Myślę, że ta informacja, która dotrze w tej chwili także do wyborców PiS-u, zrobi wrażenie. Oni też uznają, że tu coś nie gra, tu po prostu już kupowano ludzi, kupowano ich honor za zbyt wysokie pieniądze - dodał Kwaśniewski.

Kwaśniewski: cel jest taki, żeby jednoczyć najtwardszy elektorat

Kwaśniewski komentował także zachowanie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy od początku przeprowadzania zmian w mediach publicznych dyżurują w siedzibach mediów publicznych, tłumacząc, że przeprowadzają interwencje poselskie, chociaż prawnicy i politycy rządu mówią o przekroczeniu uprawnień.

- (Oni - red.) walczą o to, żeby było jak było, to znaczy, żeby mieli wpływ na telewizję publiczną, co jest niemożliwe. Sądzę, że to jest pomieszanie dwóch problemów - psychologicznego, czyli nie mogą pogodzić się z porażką i nie mogą pogodzić się, że ich główna tuba propagandowa przestała działać - stwierdził były prezydent.

- Myślę, że politycznie cel jest taki, żeby jednoczyć ten najtwardszy elektorat, pokazywać jaka wielka krzywda dzieje, być może stworzyć jakiś kolejny mit pod kolejne wybory, że to właśnie oni są obrońcami pluralizmu medialnego wobec działań rządu Tuska i koalicji 15 października - dodał Kwaśniewski.

Zdaniem byłego prezydenta to jest pomieszanie "zwyczajnej psychologii, czyli szoku po porażce i niemożności pogodzenia się z nią, z cynicznym celem politycznym, żeby pokazać, że to właśnie 'my jesteśmy tymi, którzy bronią pluralizmu', może nawet więcej, wolności mediów". - Co wszystko jest oczywiście absurdem, bo wiemy, jak było przez osiem lat. No ale do części najwierniejszego elektoratu te argumenty pewnie trafią - stwierdził.

