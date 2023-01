Miliony dla organizacji bliskich PiS. Terlecki, Czarzasty i Zgorzelski komentują

Siedzą sobie panowie i panie, i myślą, jakby tu mieć jakieś nieruchomości, jakieś pieniążki, gdyby stracili władzę - tak skomentował doniesienia dziennikarzy tvn24.pl o wielomilionowych dotacjach z funduszu ministra Przemysława Czarnka dla organizacji bliskich partii rządzącej Włodzimierz Czarzasty. - To będzie napiętnowane, sprawdzone i osądzone - zadeklarował Piotr Zgorzelski. Ryszard Terlecki wyraził natomiast zadowolenie, że "organizacje patriotyczne dostają pieniądze".

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Domy na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy oraz działka z dwoma stawami, własnym lasem i "domkiem pszczelarza" to tylko niektóre z 12 nieruchomości, których zakup z publicznych pieniędzy sfinansował Czarnek.

Sprawę skomentowali we wtorek wicemarszałkowie Sejmu - Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL) i Ryszard Terlecki (PiS), pytani o to przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek.

Czarzasty: siedzą sobie i myślą jak tu mieć jakieś pieniążki jak utracą władzę

- Mnie zawsze fascynuje takie robienie polityki. Siedzą sobie panowie i panie przy stolę, i mówią: jakby tu tak zrobić, że jakbyśmy stracili władzę, to żeby Franek, Józek i Zosia, no i ja potencjalnie kiedyś, mieć jakieś nieruchomości, jakieś pieniążki. Może zróbmy tak: wymyślmy ustawę, dajmy sobie państwowe pieniądze. Potem te państwowe pieniądze przerobimy na prywatne pieniądze. A dochodzimy siedem lat temu do władzy pod hasłem "nigdy nie okradamy państwa", "nigdy nie dajemy swoim", "kto daje swoim, ten jest złodziejem" - mówił o sprawie Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Zgorzelski: to będzie napiętnowane, sprawdzone i osądzone

- Pieniądze z ministerstwa edukacji powinny iść na edukację. Nie na polityczne synekury i zabezpieczanie się po ewentualnie przegranych, następnych wyborach. To jest prywatyzacja polityczna, którą Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza na żywym organizmie Polski. Nie można w ten sposób postępować. To będzie napiętnowane, sprawdzone i osądzone. Dopilnujemy tego po wygranych wyborach - powiedział Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Nie zostawimy tego. Doprowadzimy do weryfikacji tych umów. Jeżeli okaże się, że pieniądze, które powinny trafić na edukację, do polskich szkół, poszły na zakup luksusowych nieruchomości willi i działek, to wszystko jest do podważenia i dopilnujemy tego. Zapewniam solennie - odpowiedział na pytanie o potencjalne trudności z podważeniem tych umów.

Terlecki: bardzo się cieszę

- To bardzo dobrze, że organizacje patriotyczne dostają pieniądze. Bardzo się cieszę - stwierdził krótko Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

