Miliony dla fundacji związanej z Kukizem. Gawkowski: to jest dopiero początek

Jeszcze niedawno mówiło się, że nie ma dnia bez afery PiS-u. Teraz nie ma godziny bez afery PiS-u - stwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do przyznaniu ponad czterech milionów złotych fundacji związanej z Pawłem Kukizem. - Uważam, że te ponad cztery miliony złotych dla Pawła Kukiza to jest dopiero początek, a o wielu rzeczach nie wiemy. To są setki milionów złotych, które PiS systemowo wyciąga, dając swoim - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.