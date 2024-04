"Milionerzy": pytania za milion, na które padły poprawne odpowiedzi

Przed Tomaszem Boruchem tylko sześciu uczestników programu udzieliło poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie. Pierwszym zwycięzcą głównej nagrody w "Milionerach" był Krzysztof Wójcik. W 2010 roku odpowiedział on poprawnie na wszystkie pytania zadane przez prowadzącego program Huberta Urbańskiego. Ostatnie brzmiało: Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil? A: na kornecie; B: na akordeonie; C: na djembe; D: na ksylofonie Odpowiedź prawidłowa: B.

"Pytania za milion się nie zapomina" - stwierdził Wójcik w rozmowie z reporterką TVN24, gdy komentował sukces Marii Romanek - w 2018 roku została ona drugą uczestniczką "Milionerów", która wygrała milion. Emerytowana nauczycielka polskiego w finale usłyszała pytanie: Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121? A: 12 321; B: 1 234 321; C: 111 111 111; D: 123 454 321 Poprawna odpowiedź: B.