Uczestnik "Milionerów" Mateusz Żaboklicki odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania i został szóstym uczestnikiem teleturnieju, który wygrał milion. Na jakie pytania odpowiadali milionerzy, którzy sięgnęli po główną nagrodę w poprzednich edycjach programu?

We wtorek Mateusz Żaboklicki wygrał milion złotych w programie "Milionerzy". 33-letni poeta, tłumacz z języków klasycznych, dramatopisarz i fotograf jest szóstym uczestnikiem popularnego teleturnieju, który zdobył główną nagrodę. Finałowe pytanie brzmiało następująco: Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy... A: Gadów; B: Płazów; C: Ptaków; D: Owadów. Poprawna jest odpowiedź D: "owadów". I tak odpowiedział pan Mateusz.

"Milionerzy": pytania za milion, na które padły poprawne odpowiedzi

Przed Mateuszem Żaboklickim tylko pięciu uczestników programu udzieliło poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie. Pierwszym zwycięzcą głównej nagrody w "Milionerach" był Krzysztof Wójcik. W 2010 roku odpowiedział on poprawnie na wszystkie pytania zadane przez prowadzącego program Huberta Urbańskiego. Ostatnie brzmiało: Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil? A: na kornecie; B: na akordeonie; C: na djembe; D: na ksylofonie Odpowiedź prawidłowa: B.

"Pytania za milion się nie zapomina" - stwierdził Wójcik w rozmowie z reporterką TVN24, gdy komentował sukces Marii Romanek - w 2018 roku została ona drugą uczestniczką "Milionerów", która wygrała milion. Emerytowana nauczycielka polskiego w finale usłyszała pytanie: Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121? A: 12 321; B: 1 234 321; C: 111 111 111; D: 123 454 321 Poprawna odpowiedź: B.

Trzecią zwyciężczynią teleturnieju w 2019 roku została Katarzyna Kant-Wysocka, miłośniczka kultury antycznej i absolwentka filologii klasycznej. Jej pytanie za milion brzmiało: Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest: A: wniebowzięcie Matki Bożej; B: zmartwychwstanie Jezusa; C: śmierć Jezusa na krzyżu; D: zesłanie Ducha Świętego Odpowiedź prawidłowa: C.

Kolejnej prawidłowej odpowiedzi na finałowe pytanie udzielił muzykolog Jacek Iwaszko w 2021 roku. Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie? A: 1 stycznia 1000 roku; B: 1 stycznia 1001 roku; C: 1 stycznia 2000 roku; D: 1 stycznia 2001 roku. Odpowiedź prawidłowa: B.

Już rok później piątym milionerem w historii "Milionerów" został księgowy Tomasz Orzechowski. W finale usłyszał pytanie: Kto w połowie XIX wieku skomponował słynną "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii? Do wyboru miał odpowiedzi: A. Franciszek Liszt z Raiding; B. Edward Grieg z Bergen; C. Robert Schumann z Zwickau; D. Tekla Bądarzewska z Mławy. Poprawna odpowiedź: D.

"Milionerzy" - gdzie oglądać?

Nowe odcinki "Milionerów" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 20:55 w TVN i w Playerze. Nowością w wiosennym sezonie teleturnieju jest czwarte koło ratunkowe - zamiana pytania. Uczestnicy mogą z niego skorzystać po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych.

