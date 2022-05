Sfora psów zaatakowała 18-latkę, pogryzioną dziewczynę znaleziono w rowie. Trafiła do szpitala

18-latka w Mikołajówku została zaatakowana przez sforę psów. Leżącą w rowie, ranną dziewczynę znalazły przypadkowe osoby. Nastolatka trafiła do szpitala. Policja wyjaśnia, co się stało, a burmistrz Łasku (woj. łódzkie) zapewnia, że służby zrobią wszystko, by odłowić zwierzęta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że psy są bezpańskie.