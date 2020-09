"Rzecznik Praw Dziecka ma jakąś obsesję. Ile razy wystąpił w obronie dzieci, które były szkalowane?"

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział, że jest w stanie się zgodzić z tym, że są osoby LGBT . - Są, jest środowisko osób LGBT. Tak jest, nie neguję tego. Ale czy jest jakaś ideologia, idea LGBT i ona się rozprzestrzenia w taki czy inny sposób? Też to się może dziać - powiedział.

Szumilas: Rzecznik Praw Dziecka ma jakąś obsesję

Zaznaczyła, że Rzecznik Praw Dziecka "jest od tego, aby bronić praw mniejszości, aby bronić dzieci przed agresją bez względu na to, jakie to dziecko jest, jakie ma poglądy, jakie ma preferencje". - Chciałabym zapytać pana rzecznika, ile razy wystąpił w obronie dzieci, które były szkalowane, które były pobite chociażby z powodu koloru włosów? - pytała.

Gawkowski: Rzecznik Praw Dziecka udowodnił wielokrotnie, że nie szanuje innych poglądów

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski ocenił, że "Rzecznik Praw Dziecka udowodnił wielokrotnie, że nie szanuje innych poglądów, że nie szanuje możliwości budowy porozumienia". - Rzecznik Praw Dziecka w Polsce mówi to, co myśli, a myśli w sposób taki, który jest bliski Prawu i Sprawiedliwości, ale nie wszystkim Polkom i Polakom. To jest człowiek, który domyka drzwi do otwartości i wolności, a nie otwiera ich dla dzieci - skomentował.