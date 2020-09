"Rzecznik, który powinien stać na straży praw dziecka, zajmuje się swoimi wyimaginowanymi obsesjami"

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak mówił między innymi o edukacji seksualnej w szkołach . - A czy zagwarantuje pan, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół i (że nie) będą wprowadzali takich treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? - pytał. Według Pawlaka takie sytuacje "zdarzały się i były ostatnio rozpisywane w mediach".

W środę Biuro Rzecznika Praw Dziecka poinformowało w komunikacie, że RPD tego dnia "skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nielegalnej sprzedaży osobom małoletnim środków farmakologicznych wspomagających modyfikację płci" . Uzasadniając zawiadomienie, Mikołaj Pawlak powołał się na artykuł "Zmień sobie płeć, dzieciaku", opublikowany w sierpniowym wydaniu "Tygodnika Solidarność". W komunikacie, ani także we wcześniejszej wypowiedzi rzecznika dla PAP na ten temat, nie ma informacji, jakoby zawiadomienie dotyczyło edukatorów seksualnych.

Fogiel: jeśli chodzi o dobro dzieci i ich bezpieczeństwo, to lepiej zgrzeszyć nadmiarem ostrożności niż jej brakiem

Jak mówił, będzie się odnosił raczej "do czynów niż do słów". - Dzisiaj, z tego, co wiemy, pan rzecznik złożył zawiadomienie do prokuratury - zauważył, wskazując, że "teraz już jest rolą prokuratury zweryfikowanie tych doniesień i ewentualne znalezienie i ukaranie sprawców". - Ja jednak uważam, że jeśli chodzi o dobro dzieci i ich bezpieczeństwo, to lepiej zgrzeszyć nadmiarem ostrożności niż jej brakiem - przyznał. Przekonywał przy tym, że "konkrety są w zawiadomieniu złożonym przez pana rzecznika do prokuratury".