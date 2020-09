Rzecznik Praw Dziecka alarmuje, ministerstwo odpowiada

Od kwietnia nie przeprowadza się operacji kardiologicznych u nienarodzonych dzieci, co skutkuje poważnymi konsekwencjami dla ich zdrowia i życia - wskazał rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. W piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zaapelował o pilne podjęcie działań w tej sprawie. Resort w odpowiedzi na Twitterze zapewnił, że takie zabiegi "są cały czas przeprowadzane".

Mikołaj Pawlak w wystąpieniu skierowanym do szefa resortu zdrowia poinformował, że do jego biura wpływają listy od fundacji dziecięcych i rodziców dzieci z wadami serca. Autorzy tych listów zwracają uwagę, że od kwietnia nie przeprowadza się operacji kardiologicznych u nienarodzonych dzieci.

"Program był wzorem dla świata, ratował zdrowie i życie dzieci"

RPD apeluje do ministra zdrowia o wznowienie prenatalnych operacji kardiologicznych

Wskazał, że w latach 2011-2020 zespół pod kierownictwem prof. Szymkiewicz–Dangel wykonał 128 zabiegów kardiologicznych w krytycznych wadach serca u 119 płodów, w tym 94 plastyki zastawki aortalnej, 15 plastyk zastawki płucnej, 5 balonowych poszerzeń otworu owalnego oraz 14 implantacji stentu do otworu owalnego, ze skutecznością 90 proc. "Program interwencji kardiologicznych u płodów to obecnie trzeci co do wielkości program na świecie" - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka.