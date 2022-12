Od 17 miesięcy przetrzymywany w zamkniętym ośrodku. W jego sprawie apelują aktywiści i RPO

- Prośba moja do komendanta bieszczadzkiego oddziału była bardzo prosta: uratujmy tego młodego człowieka, nie dręczmy go - mówi reżyserka Agnieszka Holland .

Mężczyzna nazywa się Mohammed Al Zirjawi. Półtora roku temu przyjechał do Polski po przekroczeniu granicy z Litwą . Został zatrzymany przez Straż Graniczną i trafił do zamkniętego ośrodka, z którego już nie wyszedł. Obecnie jest w Przemyślu.

Aktywiści i RPO apelują w sprawie 26-letniego Irakijczyka

Agnieszka Holland podkreśla, że Mohammed "jest bardzo wrażliwym i fajnym gościem", ale miesiące w zamkniętym ośrodku "to dla młodego człowieka ogromny stres". - Doprowadziło go to do głębokiej depresji, do prób samobójczych i teraz prowadzi głodówkę. Jest mu wszystko jedno czy umrze - mówi.