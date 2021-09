Migranci, w tym dzieci, odesłani na granicę z Białorusią. Prawnik: to złamanie standardów międzynarodowych

Jaźwińska: wywózki osób na Białoruś nie są zgodne z prawem

Dodała, że "o ile mielibyśmy do czynienia z normalną sytuacją, w której osoby po takim push backu mogłyby w sposób bezpieczny wrócić na Białoruś, udać się w głąb kraju na Białoruś, to sytuacja byłaby trochę inna". - Musielibyśmy się wtedy zastanowić, czy te osoby skutecznie prosiły o status uchodźcy czy nie - mówiła.

Prawniczka: to nie są osoby, które powinny nocą błąkać się po bagnach

Wyraziła nadzieję, że migranci z Michałowa zostali przebadani i została im udzielona podstawowa pomoc medyczna. - Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że zostali później odwiezieni najprawdopodobniej z powrotem na teren graniczny, wydaje się, że nawet jakby ta pomoc chwilowo została udzielona, to i tak byłoby to działanie niewystarczające - oceniła.

- Mamy do czynienia z grupą osób przemarzniętych, niedożywionych, z grupą osób z małymi dziećmi, z kobietami. To nie są osoby, które powinny nocą błąkać się po bagnach na granicy polsko-białoruskiej - podkreśliła członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Jakie są procedury?

Pytana, jak powinna wyglądać ta sytuacja, powiedziała, że jeśli migranci "chcą ubiegać się o status uchodźcy, to te procedury powinny zostać niezwłocznie wszczęte, a osoby powinny zostać odtransportowane do otwartych ośrodków recepcyjnych, a jeśli są podstawy, żeby umieścić je w ośrodkach zamkniętych, to do takich ośrodków powinny zostać przetransportowane".