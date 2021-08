Migranci w Polsce. Janina Ochojska o warunkach w zamkniętym ośrodku w Kętrzynie

Jak mówiła Ochojska, "jest poczucie ciasnoty, pomieszczenia są małe i to dodatkowo powoduje w tych ludziach taką paniczną chęć ucieczki do wolności". - Wielokrotnie podczas rozmów powtarzało się to, że oni chcą wolności. Uciekali z Afganistanu, czy z Iraku przed wojną, przed zniewoleniem. Tutaj chcieliby być wolni. Nie rozumieją, dlaczego - zwłaszcza ci, którzy mają dokumenty i złożyli wnioski o ochronę międzynarodową - są w zamknięciu, dlaczego nie mogą być w ośrodkach otwartych - podkreślała.

Ośrodek dla cudzoziemców. "Jest ogromny problem z komunikacją"

- Te dzieci są również w więzieniu, za drutami kolczastymi. Rodzice pytają, dlaczego. Przecież te dzieci niczego złego nie zrobiły. Taka sytuacja uniemożliwia im chodzenie do normalnej szkoły, a to bardzo ważny czynnik w procesie integracji. Bo to dzieci najszybciej uczą się języka i wciągają w to rodziców. Tam jest jedna mała klasa, 90 dzieci i dwie nauczycielki. Dzieci uczą się trochę polskiego, trochę matematyki, trochę przyrody - opowiadała.