KO: z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z korupcją w resorcie spraw zagranicznych

Politycy PiS od wielu lat straszą Polaków nielegalną migracją, natomiast okazuje się, że sami mają bardzo wiele na sumieniu w tym zakresie - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński, odnosząc się do kulis dymisji wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka i doniesień, że resort mógł sprowadzić do Europy setki tysięcy migrantów. O sprawie napisała "Gazeta Wyborcza".

"Wyborcza": Polskie MSZ mogło sprowadzić do Europy setki tysięcy migrantów. Trwa międzynarodowe śledztwo

W środę "Gazeta Wyborcza" napisała, że zwróciła się z pytaniami w tej sprawie do CBA, ale do tej pory nie otrzymała odpowiedzi. "Z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiła napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich. To one, wedle informacji 'Wyborczej', stały za projektem rozporządzenia ministra Wawrzyka. Jak się zdaje, ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezes Jarosław Kaczyński nie mieli pojęcia o skali napływu migrantów do Polski za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. W 2022 r. było ich około 200 tys., z czego przeszło 130 tys. pochodziło z krajów muzułmańskich" - napisała gazeta.