Karolina Szymańska z Fundacji Ocalenie o zachowaniu migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Straż Graniczna we wtorek zamieściła na Twitterze film, na którym widać osoby stojące po białoruskiej stronie granicy . Osoby te rzucają między innymi grubymi gałęziami w samochód Straży Granicznej. "W miniony weekend na granicy Polski i Białorusi zanotowaliśmy kilka kolejnych przypadków agresywnego zachowania migrantów w stosunku do funkcjonariuszy SG, żołnierzy WP oraz policjantów" - przekazano. Nagranie to pochodzi z obszaru objętym stanem wyjątkowym, na który dziennikarze nie mają wstępu, więc nie mogą zweryfikować tych informacji.

Karolina Szymańska o migrantach: są zmęczeni, zrezygnowani, wielu chce po prostu pomocy

Szymańska o mieszkańcach terenów przygranicznych: widzą ogrom rozpaczy, cierpienia

Według niej "dla mieszkańców to jest bardzo trudna sytuacja, bo widzą ogrom tej rozpaczy, widzą ogrom tego cierpienia i trochę są zostawieni sami sobie z tą sytuacją". - Ale wiem, że chcą pomagać i mają pewną niezgodę na to, co się dzieje. Szczególnie w strefie stanu wyjątkowego, do której organizacje pozarządowe i medycy po prostu nie mają odstępu - dodała.