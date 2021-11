Nowe nagrania z granicy. "Białorusini tworzą i utrzymują koczowisko na wzór Usnarza, tylko wielokrotnie większe"

czytaj dalej

Akcje Tesli Inc spadły w środę kolejną z rzędu sesję. Przez chwilę wycena spółki zanurkowała do tego poziomu, że producent samochodów elektrycznych opuścił grono spółek z wartością przekraczającą bilion dolarów. To konsekwencje nietypowej komunikacji szefa spółki - Elona Muska, który w sondzie na Twitterze zapytał, co ma zrobić z 10 procentami swoich udziałów.