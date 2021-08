Migranci na granicy z Białorusią. Z rządowej agencji wyjechał transport z pomocą humanitarną

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że w poniedziałek wieczorem ze składnicy RARS wyjechał transport z pomocą humanitarną dla imigrantów na terenie Białorusi. Przed godz. 8 w TVN24 Kuczmierowski przekazał, że transport znajduje się na przejściu granicznym w Bobrownikach i jest gotowy "do błyskawicznej odprawy". Granicę może przekroczyć dopiero po otrzymaniu zgody od białoruskich władz.

Zadeklarowana w niedzielę pomoc przeznaczona dla imigrantów przebywających w strefie przygranicznej po stronie białoruskiej jest gotowa do przekazania.

Wyjaśnił, że polski MSZ wystosował notę do MSZ białoruskiego i teraz strona polska czeka na odpowiedź. "W związku z tym, że imigranci są po stronie białoruskiej, naszą pomoc humanitarną przekażemy po przewiezieniu przez przejście graniczne".

Kuczmierowski: jesteśmy gotowi do błyskawicznej odprawy

Na antenie TVN24 przed godziną 8 Kuczmierowski przekazał, że transport znajduje się na przejściu granicznym w Bobrownikach. - Jesteśmy gotowi do błyskawicznej odprawy. Czekamy na potwierdzenie odebrania pomocy ze strony białoruskiej - powiedział.

Stwierdził, że "kryzys migracyjny jest po stronie białoruskiej, w związku z tym musimy to przeprowadzić w oparciu o wszystkie zasady protokołu międzynarodowego".

Kuczmierowski o transporcie z pomocą humanitarną: jesteśmy gotowi do błyskawicznej odprawy

Kuczmierowski o transporcie z pomocą humanitarną: jesteśmy gotowi do błyskawicznej odprawy TVN24

Pytany, czy są konkretne grupy migrantów, które otrzymają pomoc, Kuczmierowski odparł, że "to są decyzje białoruskie". - Nie będziemy w to ingerować. My staramy się pomóc zawsze tam, gdzie taka pomoc może być potrzebna, nie będziemy decydować za Białorusinów - powiedział. Jak dodał, "jeśli Białorusini zwrócą się z dodatkowymi potrzebami, będziemy na bieżąco reagować".