Migranci na granicy z Białorusią. UNHCR apeluje do polskich władz

Na granicy polsko-białoruskiej, w okolicy Usnarza Górnego, od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów, którzy chcą uzyskać ochronę międzynarodową. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w oświadczeniu apeluje do polskich władz, "o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego".

Migranci koczujący po białoruskiej stronie, w okolicach Usnarza Górnego, nie chcą wracać na Białoruś. Według informacji Straży Granicznej z poniedziałku grupa liczy obecnie 24 osoby. Polska oraz wszystkie kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy państw: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii stwierdzili, że bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

Apel do polskich władz

Do sytuacji na granicy odniosło się biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

"UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców jest zaniepokojona doniesieniami o grupie kilkudziesięciu osób, które od wielu dni są przetrzymywane w pasie granicznym niedaleko miejscowości Usnarz Górny przy granicy polsko-białoruskiej. Z naszych informacji wynika, że w skład grupy wchodzą głównie osoby z Afganistanu i Iraku, w tym dzieci, kobiety i osoby potrzebujące pomocy medycznej. Niektórzy z tej grupy mogą wymagać ochrony międzynarodowej i z tego, co wiemy, zgłaszały one zamiar ubiegania się o azyl" - czytamy.

Następnie w oświadczeniu przytoczone są słowa przedstawicielki UNHCR w Polsce Christine Goyer.

"Choć rozumiemy wyzwania związane ze wzrostem liczby osób, które przedostają się do Polski, apelujemy do władz RP o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego" - powiedziała Goyer. "Dostęp do terytorium i azylu powinien być udzielony zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego" - dodała.

Twitter/@UNHCRPoland

UNHCR: wszystkie państwa muszą respektować prawa człowieka

"Rozumiemy, że nieuregulowane przemieszczanie się uchodźców i migrantów stanowi istotne wyzwanie. Zarazem jednak wywołuje negatywne skutki dla uchodźców i osób poszukujących azylu – zwłaszcza jeśli przez wiele dni pozostawieni są bez żadnego wsparcia" - pisze dalej UNHCR.

"Wzywamy polski rząd do dokonania indywidualnej oceny każdego przypadku przed wydaleniem tych osób lub niedopuszczeniem ich do terytorium RP. Zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, której Polska jest sygnatariuszem, osoby ubiegające się o azyl nie powinny być karane za nielegalne przekroczenie granicy" - powiedziała Goyer. "Wszystkie państwa mają prawo do zarządzania swoimi granicami w zgodzie z prawem międzynarodowym, jednak pod warunkiem respektowania praw człowieka, w tym także prawa do azylu" - pisze dalej agencja ONZ ds. uchodźców.

Grupa uchodźców i funkcjonariusze Straży Granicznej w Usnarzu Górnym PAP/Artur Reszko

UNHCR "wzywa wszystkie strony do rozwiązania impasu"

Jednocześnie UNHCR pisze, że "współpracuje z właściwymi instytucjami – w tym także z Białorusi – i wzywa wszystkie strony do rozwiązania impasu w zgodzie z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem zasad humanitaryzmu oraz do unikania instrumentalizowania uchodźców oraz innych osób, które są w szczególnie trudnych sytuacjach".

"UNHCR jest gotowy wspierać polskie władze, by działania przez nie podejmowane były zgodne z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców" - czytamy na zakończenie.

Autor:mjz, karol

Źródło: TVN24